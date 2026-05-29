Cuatro empresas pujan por la concesión de un yacimiento clave en el centro del país

Diferentes firmas presentaron ofertas para poder quedarse con la concesión de la operación técnica de El Medanito, en la provincia de La Pampa.

En las últimas horas, la provincia de La Pampa anunció que son cuatro las empresas que presentaron ofertas firmes y pujan por la operación del yacimiento El Medanito, una reserva estratégica de petróleo convencional que se encuentra muy próxima al vencimiento de su concesión.

Las empresas que formalizaron su interés son Limay Energy SA, Ribeiro S.R.L., Tango Energy Argentina SA y una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Abastecimiento y Servicios SA junto a Medanito SA.

La idea del gobierno pampeano es evitar baches en la actividad de un yacimiento fundamental para la caja de regalías de la provincia. La Ley de Transición de El Medanito, sancionada el pasado 7 de mayo con un amplio consenso legislativo, otorgó el marco legal necesario para este llamado de urgencia.

pampetrol El directorio de Pampetrol tomará la decisión sobre la nueva concesión. Pampetrol

Los detalles técnicos de la concesión de El Medanito En una primera instancia se realizó un análisis exhaustivo de las propuestas técnicas y este jueves se conocieron las ofertas económicas de las firmas. La idea es que la transición sea lo más rápida posible para de esta manera proteger puestos de trabajo y no frenar los niveles de producción.