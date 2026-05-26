El verdadero secreto de Noruega no está bajo tierra

El modelo de Noruega incomoda al debate moderno porque rompe las respuestas de un minuto de TikTok. Es uno de los países más verdes del mundo en su vida cotidiana: casi toda su electricidad proviene de fuentes renovables, sus ciudades avanzan en electrificación y su política climática es mirada como referencia internacional.

Al mismo tiempo, sigue siendo una potencia exportadora de petróleo y gas , un proveedor estratégico para Europa y un actor central en la seguridad energética global. Esa tensión no debería servirnos para admirar sin matices ni para condenar con comodidad. Debería servirnos para pensar el desarrollo de nuestro propio modelo. La pregunta argentina no es si Noruega puede copiarse. La pregunta útil es otra: cómo hizo para convertir recursos naturales en estabilidad, conocimiento y poder económico, sin destruir el resto de su estructura productiva. El verdadero secreto noruego no está en el Mar del Norte. Está en sus instituciones.

Noruega entendió temprano que la renta petrolera podía convertirse en una ventaja o en una trampa, como ocurrió con el fenómeno que dio nombre a la enfermedad holandesa. Si esos dólares entraban sin control en la economía, podían apreciar la moneda, encarecer al país, debilitar otros sectores exportadores y alimentar gasto corriente. Esa es la lógica del mal de la abundancia. La respuesta fue política e institucional: separar la renta extraordinaria del presupuesto cotidiano, invertirla con reglas, blindarla frente al corto plazo y pensarla como patrimonio de generaciones futuras.

Noruega entendió temprano que la renta petrolera podía convertirse en una ventaja o en una trampa.

La creación del Fondo Soberano noruego es la expresión de esa decisión. Los ingresos del petróleo y el gas se canalizan hacia el Government Pension Fund Global, administrado con criterios de transparencia, inversión global y control parlamentario. La regla fiscal limita el uso presupuestario al rendimiento esperado del fondo, estimado en torno al 3% anual. El capital no se transforma en caja electoral, ni en subsidios permanentes, ni en consumo inmediato. Esa arquitectura permitió financiar bienestar, sostener estabilidad y evitar que la riqueza natural aplastara la competitividad del resto de la economía.

La comparación con Argentina exige cuidado

No tenemos la misma pobreza, infraestructura, estabilidad macroeconómica ni calidad institucional. Tampoco podemos construir un fondo intocable mientras faltan rutas, puertos, educación técnica, universidades financiadas, ciencia aplicada y Pymes reconvirtiéndose. Nuestro desafío es más complejo: usar la renta de los recursos para construir capacidades ahora, sin quemarla en urgencias de corto plazo.

Ahí aparece la diferencia estructural entre extraer y desarrollar. El contexto geopolítico abre ventajas para el campo, Vaca Muerta, el litio y el cobre, sectores capaces de traer divisas. Pero las divisas, solas, no hacen desarrollo. Angola muestra el otro lado de la abundancia: petróleo, ingresos extraordinarios, baja diversificación y enormes dificultades para transformar renta natural en bienestar sostenido. Perú, con minería relevante y estabilidad macro más prolongada, también muestra límites cuando los recursos no logran cerrar brechas territoriales, productivas y sociales. La diferencia no está solamente en el subsuelo. Está en las instituciones, la transparencia y la capacidad de planificar más allá de un ciclo de gobierno.

MUERTA Vaca Muerta, el litio y el cobre, sectores capaces de traer divisas. Pero las divisas, solas, no hacen desarrollo. Archivo MDZ.

Si el RIGI, la minería o los hidrocarburos se limitan a sacar materia prima con pocos proveedores locales, baja transferencia tecnológica y escasa articulación territorial, Argentina puede terminar con enclaves modernos en un país productivamente debilitado. Noruega usó su sector energético para construir conocimiento, ingeniería, proveedores, tecnología e instituciones. Argentina debería discutir algo parecido, adaptado a su realidad: cómo cada proyecto estratégico deja infraestructura, empleo calificado, universidades vinculadas, investigación aplicada, proveedores nacionales, estándares ambientales y capacidades que permanezcan cuando el recurso se agote.

La dimensión ambiental también es parte de esa estrategia

Noruega muestra una transición pragmática: financia parte de su economía verde con renta fósil, avanza por etapas y asume costos. Incluso cerró la última mina de carbón noruega en Svalbard, después de postergar su cierre por razones energéticas e industriales. Para Argentina, el aprendizaje no puede ser el purismo paralizante ni la desregulación ciega. Necesitamos reglas ambientales claras, protección de bienes estratégicos como el agua y una política productiva compatible con mercados que ya exigen trazabilidad, baja huella de carbono y cumplimiento normativo. También con un país que aspira a ingresar a la OCDE y a sostener acuerdos comerciales cada vez más exigentes, como el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La salida no está en avergonzarnos de tener recursos ni en creer que alcanzan. Está en construir una estrategia nacional que transforme renta natural en I+D+i, Investigación, Desarrollo e Innovación, infraestructura, transición energética, formación técnica, universidades públicas fortalecidas, empleo y competitividad para el conjunto de la economía.

PETRÓLEO 2 Noruega muestra una transición pragmática: financia parte de su economía verde con renta fósil, avanza por etapas y asume costos. Archivo.

Necesitamos reglas ambientales claras

Noruega demuestra que la riqueza natural puede ser oportunidad cuando la política no la consume, cuando el Estado no la improvisa y cuando la sociedad exige que cada dólar extraordinario deje capacidades permanentes. La pregunta argentina no es cuánto podemos extraer.

La pregunta es qué país vamos a construir con eso.

* Dr. Facundo Ríos. Abogado. Matrícula CPACF. F: 132 T: 860