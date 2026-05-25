El precio del oro supera los US$4600 mientras el mundo espera que se abra el estrecho de Ormuz

El precio del oro trepó un nuevo escalón este lunes hasta tomar los US$4.605,10 la onza poco antes del cierre del mercado de Londres; una suba de 48,70 dólares o un avance de 1,07%. El impacto en el precio del metal dorado se da como respuesta al acercamiento entre Estados Unidos e irán en torno al proceso de paz en Medio Oriente .

Con la probable apertura del paso a los buques petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz , que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico, el precio del petróleo Brent retrocedió 6,55%, hasta 93,65 dólar el barril de 159 litros, de allí la reacción del oro, que suele moverse en sentido contrario.

Pero el análisis de los operadores y los analistas no estaría sin considerar el escenario que se avizora con las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. "Las ganancias se vieron limitadas por la expectativa de que las tasas de interés se mantengan altas durante más tiempo para contrarrestar la inflación derivada del sector energético", sostiene un análisis de Investing.com.

Hasta la media rueda el oro había subido en el mercado spot 1,4%, tocando los 4.573,31 dólares (la onza de 31 gramos), en tanto que los futuros del metal habían aumentado un 1,1%, hasta los 4.606,97 dólares la onza. En este contexto, el precio de la plata al contado también subió, marcando 78,03 dólares en las pantallas, una mejora de 3,3%.

El humor de los operadores cambió una vez que Estados Unidos e Irán han alcanzado un principio de acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente, que está a punto de cumplir tres meses. El tema crucial, sin embargo, es que un posible memorando de entendimiento no incorpora - al menos por ahora- detalles sobre cómo será la futura gestión del estrecho de Ormuz , de acuerdo a un informe de prensa que cita a un vocero de la cancillería iraní.

Si bien las dos partes han expresado que hay acuerdo sobre varios de los puntos calientes de la agenda, aún "no se puede afirmar que el acuerdo entre ambos países sea inminente", señaló la agencia Reuters.

Las declaraciones trascendieron luego de que informes de prensa publicados el fin de semana, incluyendo citas de un importante funcionario de la Casa Blanca, dieran cuenta de que se había llegado a un acuerdo marco. Según los reportes el acuerdo incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave en el Golfo Pérsico por donde sale el 20% del petróleo y del gas natural que se comercia cada día.

Desde hace más de dos meses el estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrado al tráfico de petroleros, primero por parte de Irán y desde hace varias semanas por el bloqueo que realiza la armada estadounidense. Esto ha disparado los precios del petróleo y genero honda preocupación acerca de un salto de la inflación en las principales economías del mundo. Como contrapartida a la apertura del estrecho, Estados Unidos levantaría el bloqueo naval de los puertos de Irán.

El costo de la apertura

Un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que su país no cobrará peajes a los buques que transiten por el estrecho -una medida aún no concretada-, lo que podría retrotraer la amenaza de que Teherán consolidara su control financiero sobre la ruta marítima. Pero las cosas aún no están claras, dado que el mismo portavoz destacó que cualquier servicio que se preste "tendrá un costo, pero no debe presentarse como un peaje".

El presidente Donald Trump señaló en redes sociales que había pedido a sus delegados "que no se apresuraran a cerrar un acuerdo", indicando además que el bloqueo de EE.UU. a los puertos iraníes seguiría hasta que se "alcanzara, certificara y firmara" un acuerdo con el gobierno de Irán.

Preocupa la inflación

En este escenario los analistas creen que un repunte de la inflación, derivado del sector energético llevará a los bancos centrales a subir las tasas de interés, una movida que no beneficiaría a activos que no generan rendimientos, como el oro, de allí la suba del precio del metal.

En paralelo, el dólar es visto como un refugio relativamente seguro para la inversión, teniendo en cuenta que ciertos sectores creen que Estados Unidos, un importante exportador de energía, podrá resistir económicamente una crisis del precio del petróleo provocada por la guerra.