Precio del oro sube y baja para el infarto de inversionistas

El precio del oro alcanzó un máximo histórico de alrededor de 5.500 dólares pero el 30 de enero se produjo una de las mayores caídas diarias de precios, que se desplomaron casi un 10% tras alcanzar un hito que sin embargo no se prolongó ni siquiera 24 horas.

El mercado del oro en alza, que había subido más del 300% en la última década y más del 150% en los últimos cinco años y un 75% desde el anuncio de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump , padece las aventuras del mandatario norteamearicano.

El precio del oro corre en paralelo por el andarivel de la incertidumbre del mercado. Esto es más viejo que Matusalén.

Trump es una de las causas de la volatilidad del oro.

Trump es una de las causas de la volatilidad del oro.

Trump es una de las causas de la volatilidad del oro. Trump es una de las causas de la volatilidad del oro.

Como activo financiero el oro no ofrece ingresos , a diferencia de las acciones (que podrían generar dividendos) o los bonos (que ofrecen pagos de cupones).

Así, en épocas de bonanza, se evita el oro por lo primero y, en períodos de altas tasas de interés. por lo segundo.

Sin embargo, en periodos de mayor riesgo e incertidumbre, la tangibilidad del oro le otorga valor.

Esto sucedió al comienzo de la pandemia. Así el oro se convirtió en el activo predilecto porque ofrecía la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad en relación con el riesgo. Estos períodos de crisis suelen ser de naturaleza geopolítica.

Precio del oro

Los aranceles de Trump han afectado el comercio internacional y aún se desconoce el daño para el sistema financiero global. El precio del oro cae impulsado aún más por la debilidad del dólar estadounidense, que ha caído un 10 % en el último año.

Un componente importante del crecimiento del oro como activo de inversión (en lugar de ser solo un refugio seguro) es el auge de los ETF (fondos cotizados en bolsa) de oro, que facilitan la compra de oro a inversores no profesionales.

La compra de oro es la estrategia de los bancos centrales como parte de consolidación de reservas. La compra de oro es la estrategia de los bancos centrales como parte de consolidación de reservas.

Gestores de fondos de Australia trazan el rumbo para 2026 en el plano de la inversión. La rápida evolución de las negociaciones comerciales, las continuas tensiones geopolíticas y la preocupación por la desaceleración del crecimiento económico introdujeron volatilidad y ampliaron las dispersiones de rendimiento, según señalan los especialistas.

La industria minera del oro experimentó un crecimiento de más del 120% en los últimos 12 meses, y las empresas apalancadas en oro representaron siete de las 10 con mejor rendimiento entre las 200 principales empresas de Australia.

Esto contrastó con los mercados asiáticos y estadounidenses, liderados por empresas tecnológicas en medio del auge de la Inteligencia Artificial.

David Walsh y el equipo de RQI Australian Value consideran que la continua dislocación del mercado es el desafío más apremiante de cara a 2026.

El papel de "refugio seguro" del oro implica una correlación negativa entre las acciones y el oro. Es decir, cuando una sube, la otra baja, y viceversa.

Otros analistas más globales explican el fenómeno de la caída del precio del oro y la plata apelando a la desconfianza en los sistemas económicos. Los precios del oro y la plata han estado en una montaña rusa en los últimos días.

Después de acumular enormes ganancias durante el año pasado hasta alcanzar máximos históricos, los precios de los metales preciosos cayeron drásticamente el viernes y el lunes.

Los precios recuperaron algo de terreno aunque muy por debajo de sus máximos. Los precios recuperaron algo de terreno aunque muy por debajo de sus máximos.

oro lingotes de oro Los bancos de inversión anticipan que en 2026 continuará el apetito por el oro, más allá de la fuerte suba del precio que tuvo lugar en 2025, pudiendo alcanzar los 5.000 dólares en poco tiempo más. Shutterstock

Trump

Trump ha atacado repetidamente la ortodoxia con un mazazo, provocando inquietud en los mercados. Su gobierno ha impulsado un debilitamiento del dólar estadounidense, alentando aún más a los inversores a buscar activos “refugio seguros” que mantengan su valor.

Entre la toma de posesión de Trump el año pasado y finales de enero de 2026, los precios del oro casi se duplicaron, mientras que los precios de la plata aumentaron casi cuatro veces.

Algunos analistas sostienen que el aumento de los precios de los metales preciosos refleja una crisis más profunda de confianza en los sistemas económicos mundiales, tras años de alta inflación y crecientes deudas nacionales.

La deuda nacional de Estados Unidos ha crecido a 38 billones de dólares, la más alta del mundo. La deuda nacional de Estados Unidos ha crecido a 38 billones de dólares, la más alta del mundo.

Y varias economías importantes, incluidas Japón e Italia, tienen niveles de deuda más elevados como porcentaje de su PIB.

“En un sistema basado en niveles récord de deuda pública y privada, esta característica adquiere un valor sin precedentes”, coinciden los entendidos.

Comprar oro

Otro factor que ha impulsado la demanda han sido las compras de los bancos centrales en las economías emergentes, incluidas China y Turquía, que han estado tratando de reducir su dependencia del dólar.

El jueves, el oro alcanzó un máximo histórico de casi 5.595 dólares la onza, mientras que la plata alcanzó un máximo histórico de casi 122 dólares.

El vertiginoso repunte se detuvo repentinamente el viernes, cuando los precios del oro y la plata cayeron alrededor de un 10 por ciento y un 28 por ciento, respectivamente.

La caída continuó el lunes, con el oro terminando el día un 4,5 por ciento más bajo y la plata un 6,5 por ciento menos.

El martes, los metales preciosos recuperaron parte de sus ganancias: el oro subió alrededor de un 3,5 por ciento y la plata alrededor de un 4,5 por ciento.

Los analistas, sin embargo, discrepan: algunos han sugerido que Trump fue responsable de hacer que los precios volvieran a la normalidad. Trump anunció que nominaría a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal, una elección que fue vista ampliamente como relativamente convencional en comparación con otros nombres en su lista.

La elección de Warsh, exmiembro de la junta de siete gobernadores de la Reserva Federal, fue bien recibida por los inversores que temían que Trump buscara un aliado que recortara drásticamente los tipos de interés sin tener en cuenta los riesgos inflacionarios.

Algunos análisis han sugerido que la perspectiva de condiciones económicas más estables y un dólar en alza llevó a los inversores a vender metales preciosos.

Sin embargo, muchos epecialistas han puesto en duda esa explicación, argumentando que la caída simplemente reflejaba el hecho de que los precios se habían sobrevaluado.

La explicación más probable es que los precios de los metales preciosos se desplomaron simplemente porque ya habían alcanzado una tendencia parabólica la semana anterior.

Una vez que comenzó la toma de ganancias, la situación se disparó como una bola de nieve, declaró a Al Jazeera Mark Matthews, jefe de investigación para Asia del Banco Julius Baer.

Los analistas del JP Morgan dijeron que esperaban que el oro alcanzara los 6.300 dólares la onza, un aumento del 30 por ciento respecto de los precios actuales, para fines de 2026.

“El oro sigue siendo una cobertura de cartera dinámica y multifacética y la demanda de los inversores ha seguido siendo más fuerte que nuestras expectativas anteriores”, dijeron Gregory Shearer, Jason Hunter, Ali Ibrahim y Ananyashree Gupta en la nota del JP Morgan.

“El aumento de precios probablemente no será tan pronunciado como antes, pero eso es algo bueno”, se afirma en un pasaje de la nota referida.