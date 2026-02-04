Argentina se sumó a un acuerdo clave para Estados Unidos en el mundo de la minería

Argentina se suscribió a un acuerdo estratégico para Estados Unidos en materia de minerales críticos. Así lo anunció este miércoles la Cancillería en un comunicado en X.

Ambas administraciones firmaron un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos , durante una Reunión Ministerial convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio .

El acuerdo apunta a asegurar un abastecimiento estable, resiliente y competitivo de insumos considerados estratégicos en el nuevo mapa energético y tecnológico global.

Según informó la Cancillería argentina, la iniciativa busca consolidar cadenas de valor más robustas y diversificadas, crear condiciones atractivas para inversiones productivas de largo plazo y responder al aumento sostenido de la demanda internacional, impulsada por tecnologías de vanguardia.

En ese marco, el entendimiento bilateral refuerza la asociación entre ambos países en un segmento clave de la economía mundial.

El instrumento contempla la articulación de financiamiento público y privado, la simplificación de procesos administrativos vinculados a permisos y una cooperación técnica que abarca desde el mapeo geológico hasta el reciclaje y la gestión de materiales críticos.

Además, prevé acciones conjuntas para promover mercados más transparentes y fortalecer el posicionamiento de la Argentina como proveedor relevante dentro de cadenas globales de alto valor estratégico.

Por qué es importante para la Argentina

Para la Argentina, el acuerdo se inscribe en un momento de fuerte expansión del sector. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 30%, mientras que la producción de carbonato de litio superó las 110.000 toneladas, el mayor nivel histórico. Estos números consolidan a la minería, en especial al litio y al cobre, como un motor clave para la generación de divisas, empleo calificado y desarrollo de economías regionales.

En un escenario de estabilidad macroeconómica y reglas previsibles para la inversión, el Gobierno proyecta que la minería se afiance, junto con la energía y la agroindustria, como pilar del proceso de transformación económica.

Pablo Quirno

Las estimaciones oficiales prevén que las exportaciones totales del país alcancen los 100.000 millones de dólares en los próximos siete años, con una participación creciente del sector minero que podría superar los 20.000 millones en ese plazo y llegar a más de 30.000 millones hacia el final de la próxima década.

En conjunto, minería y energía podrían aportar un saldo exportador anual cercano a los 50.000 millones de dólares, con potencial para escalar hasta 75.000 millones hacia el cierre de la década.