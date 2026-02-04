Marco Rubio destacó a la Argentina como un "socio clave" en la cumbre de minerales críticos

Este martes, en el inicio de la cumbre global sobre minerales críticos , la Argentina recibió un respaldo político explícito por parte de los Estados Unidos . El encuentro, diseñado para coordinar el acceso y procesamiento de insumos básicos para la tecnología y la defensa, puso al país en el centro de la estrategia de seguridad energética del hemisferio occidental.

El secretario de Estado, Marco Rubio , fue el encargado de formalizar este apoyo. Según el funcionario, Argentina posee las condiciones necesarias para ser un "socio clave" no solo por sus recursos, sino por su ubicación geográfica y capacidad técnica.

"Argentina es un gran socio en todos los ámbitos, y tenemos una enorme confianza en nuestra relación con el presidente Milei y su equipo", afirmó Rubio.

La importancia de este respaldo radica en la urgencia de Washington por reducir la dependencia de China en el procesamiento de tierras raras y minerales estratégicos. Rubio subrayó que la pertenencia de la Argentina al hemisferio occidental le otorga un valor estratégico adicional para la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

La delegación nacional, liderada por el canciller Pablo Quirno , busca transformar este aval político en inversiones concretas. El interés estadounidense se focaliza en dos activos donde la Argentina posee ventajas competitivas:

Litio: Con reservas que integran el "triángulo del litio" (junto a Chile y Bolivia), el país es vital para la transición energética.

Cobre: Los yacimientos locales son vistos como la respuesta a la creciente demanda de electrificación global.

Para Rubio, el diferencial argentino no es solo el recurso en bruto: "También cuenta con experiencia en procesamiento, lo cual es crucial", destacó durante la conferencia de prensa.

Desafíos: Previsibilidad y ejecución

A pesar del optimismo en Washington, el mensaje de la administración estadounidense fue claro: para consolidar esta alianza, la Argentina debe garantizar reglas claras, previsibilidad y marcos regulatorios que fomenten inversiones de largo plazo.

Desde el sector minero local coinciden en que el respaldo de una figura fuerte como Rubio es una señal relevante, pero advierten que el desafío inmediato es la capacidad de ejecución y la estabilidad normativa. La cumbre continuará este jueves, con la mira puesta en cómo transformar el potencial geológico en una producción efectiva que responda a la nueva agenda global.