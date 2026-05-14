Energía, inversión y reforma fiscal: qué dijo Cornejo del primer proyecto inaugurado por el RIGI

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este jueves junto al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el CEO de YPF, Horacio Marín, la inauguración del parque solar fotovoltaico El Quemado, en el departamento de Las Heras, el primer proyecto anunciado dentro del esquema del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y que lo llevó adelante YPF Luz.

Durante el acto, el mandatario puso el foco en la importancia de generar condiciones para atraer capitales y nuevas inversiones, con esquemas que sean convenientes.

“Generar un Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones y concretar el proyecto es lo que celebramos hoy”, afirmó Cornejo. Si bien señaló que no es poca cosa en un país como Argentina anunciar un proyecto y culminarlo, sostuvo que se debe aspirar en un futuro no necesitar un programa como el RIGI para atraer a inversionistas.

Pedido de una reforma fiscal en la Argentina

De esta forma, sostuvo que “a los que queremos una economía más abierta y competitiva, no quisiéramos tener un régimen especial. Pero la Argentina no ha sido especial en el funcionamiento de su economía, y por eso existe el RIGI”, señaló.

El gobernador planteó que aspiran "a una Argentina donde no exista el RIGI, pero sí existan condiciones fiscales adecuadas para la inversión en todos los planos, que abarque a las pymes y a las grandes inversiones". Eso requiere una reforma fiscal que tanto Nación como Provincia sabemos que es una materia pendiente, pero vamos en buen camino en estos escasos dos años que llevamos”, expresó.

Energías limpias en Mendoza

Por otro lado, el gobernador destacó el rol de Mendoza respecto a las energías limpias, al asegurar que en sus gestiones "hemos duplicado, entre mi primera gestión y esta, la potencia instalada, literalmente duplicado”.

Además, subrayó que, si la provincia fuera autónoma en términos de consumo de energía, tendría capacidad exportadora.

También dio un mensaje en términos ambientales de la matriz provincial, al sostener que "tenemos el porcentaje de energía limpia más alto de la Argentina”.

Mensaje ambiental de Alfredo Cornejo

Pero por otro lado, Cornejo se tomó el tiempo para enviar un mensaje a sectores ambientalistas, con un tiro por elevación a quienes están en contra de la minería metalífera, al sostener que "hay quienes se rasgan las vestiduras hablando del ambiente. Esto es cuidar el ambiente, una energía que es limpia y realmente limpia, complementaria a otras”, sostuvo sobre El Quemado.

Además, planteó la necesidad de un sector privado que invierta cada vez más y defendió la ausencia de una ley de “compre mendocino” en la provincia: “Es una provincia que, a excepción de otras donde están YPF u otras grandes empresas, no tiene ley de compre mendocino. Y eso es anticultural, porque en la mayoría de las provincias se le pone restricciones a quienes vienen de afuera”.