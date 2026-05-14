Qué dijo Manuel Adorni en su visita a Mendoza y el guiño a Cornejo en su discurso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , llegó este jueves a Mendoza para la inauguración del parque solar El Quemado, desarrollado por la empresa YPF Luz. El funcionario nacional estuvo acompañado por el CEO de YPF, Horacio Marín , y por el gobernador Alfredo Cornejo .

Tras la recorrida por las instalaciones del parque solar ubicado en Las Heras, el funcionario nacional dio un discurso en el que destacó las políticas implementadas por la presidencia de Javier Milei e hizo un guiño al gobernador Alfredo Cornejo.

“Es muy impresionante ver lo que estamos viendo acá. Es muy impresionante lo que hay acá. El 26 de diciembre de 2024 tuve el placer de anunciar la aprobación de anunciar el primer proyecto RIGI y era este proyecto, el parque solar El Quemado”, comenzó señalando Adorni en su discurso.

Posteriormente, el jefe de Gabinete resaltó el cambio de paradigma económico del país con la llegada de Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

“Lo que antes parecía un sueño lejano ahora es una realidad concreta. Empezamos a ver los beneficios de una Argentina estable, previsible, con una macroeconomía ordenada y que no tambalea ante el primer shock externo. Atrás quedaron los gobiernos de mirada cortoplacista, que minaron el progreso de los argentinos durante décadas y cuyo único objetivo era ganar una elección”, expresó.

manuel adorni el que mado parque solar Alf Ponce/MDZ

Asimismo, sostuvo que “por primera vez en mucho tiempo hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro” y agregó que “este gobierno piensa la política pública como una herramienta que le garantice al sector privado las condiciones necesarias para apostar a largo plazo”.

“El RIGI es un claro ejemplo de esto, los primeros resultados los estamos viendo ahora a casi dos años de su aprobación. Solo este proyecto concretado representa una inversión de 220 millones de dólares”, subrayó.

En tanto, el funcionario remarcó que “i sumamos todos los proyectos presentados al proceso de evaluación, en total el RIGI podría generar inversiones en la economía real por 94.965 millones de dólares. Un impacto anual positivo en la balanza comercial estimado en 40 mil millones de dólares”.

El guiño de Adorni a Cornejo

Adorni hizo hincapié también en la importancia de la reciente modificación de la Ley de Glaciares y advirtió que esta iniciativa apunta a que “cada provincia decida cómo explotar su territorio y pueda gestionar con mayor libertad sus recursos naturales”.

En este sentido, agradeció a los gobernadores por el apoyo en la aprobación de estas leyes importantes para el Gobierno y miró directamente a Cornejo durante el discurso.

“Todo esto se logró gracias a la colaboración de los gobernadores y de los representantes de las provincias en el Congreso de la Nación. Hoy la Nación y las provincias mantienen un vínculo estrecho porque comparten el mismo norte”, manifestó el jefe de Gabinete.

horacio marin alfredo cornejo manuel adorni el quemado parque solar Alf Ponce/MDZ

Asimismo, sostuvo que “prueba de ello es la aprobación de la Ley Bases que estableció el RIGI y otras importantes reformas para impulsar el crecimiento económico argentino. La firma del Pacto de Mayo, la presencia de 11 gobernadores en el Argentina Week 2026 y hasta la Mesa Federal Minera”.

Concluyó su discurso expresando que “las provincias son una parte imprescindible de esta nueva Argentina que mira hacia el futuro, por eso el RIGI es federalismo puro, es federalismo en serio”.