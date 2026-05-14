La Libertad Avanza busca bloquear la interpelación a Manuel Adorni y convocó a otra sesión una hora antes

Tras no conseguir quórum para sesionar este miércoles los proyectos para interpelar a Manuel Adorni , la oposición pidió ir al recinto el próximo miércoles a las 11 pero se encuentra con otro obstáculo. La Libertad Avanza convocó a otra sesión para ese día, pero una hora antes.

El oficialismo busca tratar “la ley Hojarasca”, la reforma en el régimen de zonas frías, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, tres convenios internacionales y ascensos militares. Así se definió en la última reunión de la mesa política, que tuvieron como objetivo “tapar” los proyectos que buscan el pedido de explicaciones del jefe de gabinete ante su situación patrimonial.

De esta manera, los libertarios tendrán la oportunidad de neutralizar la sesión opositora, que pretende otro temario. Podrían realizarla al término de esa sesión, pero con la posibilidad concreta que vuelvan a quedarse sin número para pedir una sesión apenas termine la primera.

Entre los principales expedientes de la oposición figuraban proyectos para citar al exvocero por presuntas irregularidades vinculadas al uso de bienes del Estado, fondos públicos y su situación patrimonial declarada. Además, algunos de los proyectos impulsan pedidos de informes verbales con el objetivo de avanzar en una eventual moción de censura contra el funcionario.

El temario también incluye un pedido de informes dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , y al ministro de Economía, Luis Caputo , por presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

Otro de los ejes centrales de la convocatoria es un paquete de proyectos laborales vinculados a la ampliación de licencias maternales, parentales y familiares. Las iniciativas proponen modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo para extender derechos por maternidad y paternidad, ampliar permisos para personas no gestantes, incorporar licencias igualitarias y contemplar regímenes especiales por adopción y cuidado familiar.

Algunos de los proyectos además plantean cambios en el sistema de asignaciones familiares y la derogación parcial del DNU 593/2016, que había introducido modificaciones en materia de licencias.

En materia sanitaria, la oposición incluyó iniciativas para recrear el Programa Nacional Remediar bajo la órbita del Ministerio de Salud y proyectos orientados al PAMI. En ese sentido, se debatirán propuestas para restablecer prestaciones para afiliados y garantizar la gratuidad de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados.

El pedido de sesión especial fue firmado por diputados de distintos bloques opositores, entre ellos Germán Martínez, Cecilia Moreau, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Marcela Pagano, Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Pablo Juliano, entre otros.