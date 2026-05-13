Por falta de quórum, se cayó la sesión que convocó la oposición para interpelar a Manuel Adorni

Por falta de consenso, la oposición dio de baja la sesión prevista para mañana en la Cámara de Diputados, donde se buscaba avanzar con los proyectos que buscaban interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , con el objetivo de que explique su situación patrimonial.

Los propios bloques que citaron al recinto le comunicaron a la Presidencia de la Cámara Baja que se deje sin efecto a raíz de que no había quórum para abrir el debate.

La intención es incluir esos expedientes en la próxima sesión, estipulada para el 20 de mayo. Se buscará interpelar también a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y a su par de Economía, Luis Caputo, a raíz de al falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los violetas buscan sesionar la próxima semana incluyendo la Ley Hojarasca, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, tres convenios internacionales, ascensos militares y una reforma en el régimen de zonas frías.

La Casa Rosada desactivó alguna remota posibilidad de que la oposición consiga el número mediante el llamado a distintos gobernadores afines, quienes les ordenaron a sus legisladores que no se sumen a esa iniciativa de algunos sectores.

El pedido de sesión comenzó mal para la oposición. El pasado viernes sorprendió la ausencia de Unión por la Patria en las firmas. La solicitud para el debate lo habían firmado los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano, Pablo Farías, María Inés Zigarán, Mariela Coletta (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Romina del Pla, Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y los Trabajadores) y Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Ninguno de los proyectos contaba con dictamen de comisión, por lo que la estrategia de la oposición era forzar su tratamiento mediante el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento.

Unión por la Patria se quejó por no haberlos considerado formalmente para la convocatoria de la sesión. "Pidieron la sesión sin avisarnos, insólito”, había señalado a MDZ un diputado K ante la pregunta de este medio. “Nuestra idea era tener un temario más amplio, con Adorni y temas económicos y sociales que venimos laburando, pero avanzaron sin contemplarlos”, indicó una importante fuente del principal bloque opositor, que fue el primero en pretender que el exvocero se presente en el Congreso para explicar su situación patrimonial.