Patricia Bullrich renovó su ultimátum a Manuel Adorni y habló de la interna con Karina Milei

Al término de la comisión en el Senado donde se trató el proyecto de reforma electoral, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich mantuvo su posición de pedirle al jefe de Gabinete Manuel Adorni que presente “cuanto antes” su declaración jurada con el objetivo de evitar que siga afectando la gestión del Gobierno.

“Yo ya lo dije, ya lo expresé. Me parece que con una vez alcanza las cosas, mi posición fue clara, es clara. Ahora es el jefe del gabinete el que estará analizando y trabajando sobre su declaración jurada de bienes”, afirmó la exministra de Seguridad, en rueda de prensa. Sus declaraciones se dan en otro día adverso para el funcionario, tras la declaración de otro testigo que lo compromete y la imputación de su hermano Francisco por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La semana pasada, la legisladora había planteado la necesidad de que el exvocero presente la documentación “de inmediato” ya que “es importante para él y para el presidente”.

Patricia Bullrich aseguró que su postura sobre Manuel Adorni ''es clara'' y afirmó que ''con decirlo una vez alcanza'': ''Ahora es el jefe de Gabinete el que estará trabajando sobre su declaración jurada''. https://t.co/6XGWUQVaMX pic.twitter.com/ROuZehEmlh

“Él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible. La contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos, el proyecto sufre, el país sufre. El país está metido en una conversación que no es la más importante", había sentenciado.

En la última reunión de gabinete, que el presidente le gritó al gabinete por la polémica con su ministro coordinador, Bullrich le había vuelto a consultar sobre los tiempos de esa presentación y Adorni evitó darle precisiones.

En tanto, le consultaron sobre si existe una interna con Karina Milei en este momento tenso en la interna oficialista, en especial por las diferencias por la viabilidad para la eliminación de las PASO y la inclusión de Ficha Limpia dentro del paquete de reforma electoral, idea que cuestionaba la senadora, que proponía tratarlo por separado.

Al respecto, Bullrich fue tajante: “Nunca discutimos eso con Karina Milei, así que no sé si la palabra imponerse significa algo. Eso fue algo que fue informal, nunca se formalizó, se discutió entre los bloques que conformamos el oficialismo, más la oposición que acompaña muchos proyectos”. De esta manera”.

Sobre el debate de la comisión, respondió: “Realmente, se discutieron temas muy importantes, el tema del financiamiento público, el financiamiento privado. Sobre las PASO, nosotros queremos eliminarlas, y que haya libertad de selección de candidatos en cada uno de los partidos, con sistemas más modernos, como como son hoy las primarias, como son hace muchos años, las primarias en otros países donde se registran aquellos que quieren votar”.

A su vez, confirmó que habrá cambios en la reforma electoral y reconoció que tambalea suprimir las PASO y que toma fuerza la idea que las primarias sean optativas.

“Se modifica de acuerdo a los consensos que se van logrando, así que el proyecto se va a modificar. Nosotros vamos a seguir sosteniendo la inconveniencia de tener las PASO, de eliminarlas, pero seguramente lo que se discutirá es un sistema alternativo para que los partidos políticos tengan su vida democrática y la selección adecuada de esos candidatos”.