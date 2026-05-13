Reforma electoral: por orden de Karina Milei pero sin acuerdo con Patricia Bullrich, empieza el debate

La reforma electoral que elimina las PASO e impulsa Karina Milei comenzará a debatirse este miércoles a las 16 en el Senado. La Libertad Avanza se resiste a ceder en los puntos principales del proyecto y aún no puede cerrar un acuerdo con los bloques aliados que le garanticen la aprobación. Aun así, irá a dar la discusión.

A partir de las 16, la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego), abrirá la discusión con la presencia de la ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar. Se trata de una funcionaria que ya no está en el cargo, que irá a explicar el proyecto del Gobierno, pero que ella no implementará.

Los dos temas centrales de esta iniciativa que impulsa La Libertad Avanza son la eliminación de las PASO y el tratamiento en conjunto de Ficha Limpia. Karina Milei se resiste a ceder en esos puntos, no acepta que se las suspendan para las próximas elecciones ni que se arme un sistema de internas que no las haga ni simultáneas ni obligatorias, como lo son ahora.

Esa fue una de las propuestas que hizo el bloque UCR para acompañar al Gobierno. En principio, la jefa del bloque La Libertad Avanza Patricia Bullrich (Capital Federal) estaba dispuesta a avanzar con un acuerdo con el radicalismo, el PRO y el resto de los bloques aliados.

Pero la semana pasada, la hermana del presidente Milei se sentó en el despacho de Martín Menem y bajó línea de avanzar con este proyecto, sin demasiadas modificaciones. Además, les pidió que defiendan y militen este proyecto. La sospecha de Karina es que Bullrich no estaba impulsando este proyecto de la Casa Rosada. "Eso no tiene nada que ver. Si no están los votos, no están", deslizaron desde el despacho de la jefa del bloque libertario.

Estas diferencias generaron distintos chispazos en el oficialismo, entre Bullrich y Karina. Sin embargo, ambas dirigentes entendieron que ninguna saldrá favorecida. La capacidad de daño de cada una puede ser más destructiva de lo que las dos se imaginan.

Qué dice la reforma electoral de Karina Milei

El proyecto establece la instrumentación de la ley de Ficha Limpia, con lo cual quedarán inhabilitados para ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes que tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos. La medida, que el Gobierno busca empalmar con la eliminación de las PASO en un mismo paquete, es uno de los puntos que genera más rispideces: la oposición quiere tratarla por separado, y el oficialismo se niega.

senado de la nación

En materia electoral, la iniciativa elimina las primarias para la elección de candidatos al Congreso Nacional y a la Presidencia. Cada alianza o partido político deberá definir su propio mecanismo interno para seleccionar postulantes, sin que el Estado financie ni organice ese proceso. Para ser reconocidos como candidatos, los postulantes a presidente necesitarán el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para los cargos legislativos el piso será del 0,5% del padrón de cada distrito.

El financiamiento también es uno de los ejes del proyecto. Se elimina el aporte estatal a las campañas electorales y se sube del 2 al 35% el techo de financiamiento privado que podrán recibir los partidos y alianzas. A su vez, los partidos dejarán de contar con publicidad gratuita en los medios de comunicación y el único aporte público que recibirán será el destinado al Fondo Partidario Permanente. También se elimina el debate presidencial obligatorio, que se había realizado en 2019 y 2023.

Por último, el proyecto modifica la ley de Boleta Única de Papel para incorporar la opción de tildar boleta completa, y abre la posibilidad de incluir las elecciones provinciales en caso de que se realicen de forma simultánea con las nacionales. Para que un partido sea reconocido a nivel nacional, deberá acreditar presencia en al menos diez distritos y contar con un mínimo del 0,1% de afiliados sobre el padrón nacional.