La Corte rechazó un reclamo salarial de los funcionarios judiciales contra el Gobierno

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó una demanda de la Asociación de Funcionarios Judiciales que reclamaba el aumento de un adicional salarial acordado en paritarias en la misma proporción que a los empleados del Poder Judicial.

Los jueces Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro rechazaron una acción procesal administrativa que había impulsado la Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza . El gremio exigía el pago del “Adicional 3422” en igual proporción que a los empleados del Poder Judicial.

Concretamente presentaron la demanda exigiendo que se proceda a la inmediata equiparación y reajuste del adicional 3422 en igual porcentaje que el otorgado en paritarias a empleados del Poder Judicial. También reclamaba el pago de las diferencias salariales retroactivas período 2021-2023.

El adicional 3422 fue creado en el año 2007, cuando las paritarias judiciales incluían en un mismo ámbito de negociación a empleados y funcionarios. En 2016, durante la primera gestión de Alfredo Cornejo se dividió la discusión en una paritaria para los empleados y otra para los funcionarios del Poder Judicial.

El gremio de los funcionarios cuestionó que a partir de esa diferenciación el adicional tuvo un incremento porcentual superior para los empleados judiciales, provocando una distorsión que nunca fue corregida.

En su demanda ante la Corte, el sindicato expuso que este adicional fue modificado a favor de los empleados en dos fases desde su creación en 2007. Indicaron que en primer término pasó de 10 al 11,5% y después al 13% para los empleados, mientras que para los funcionarios quedó en un 10% inalterado.

“Esta dispar conducta produjo una mayor distorsión del nivel de ingreso con el correspondiente achatamiento de la pirámide salarial entre ambas categorías de trabajadores”, expuso en la demanda la Asociación de Funcionarios Judiciales.

La sentencia de la Corte

La Suprema Corte de Justicia rechazó el reclamo salarial de la Asociación de Funcionarios Judiciales. El juez Omar Palermo llevó adelante la argumentación de la sentencia y expresó que no existió un trato desigual en el ámbito de las paritarias, sino que cada sector negoció de forma diferente durante los últimos años.

omar palermo en diputados (3).JPG El juez Omar Palermo expuso los argumentos por los que la Corte falló en contra del gremio de los funcionarios judiciales. ALF PONCE MERCADO / MDZ

“Lo que viene a cuestionar parece ser una expectativa no alcanzada en el marco de las discusiones paritarias propias y específicas del sector al que representa, sin que se advierta algún vicio previsto por el ordenamiento jurídico que conlleve la nulidad del obrar administrativo impugnado. Tampoco se observa violación a los derechos de propiedad, libertad sindical e igualdad invocados por la accionante”, manifestó el juez.

El magistrado hizo hincapié en que no existió un “trato inequitativo en perjuicio de la Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza”. Señaló que “las partes han actuado con libertad de negociación, dentro de los límites de la buena fe negocial, con amplio y respetuoso diálogo entre propuestas y contrapropuestas”.

Concluyó subrayando que los funcionarios judiciales “no se encuentran en una situación de desigualdad respecto a los empleados judiciales” y explicó que “el incremento sobre el adicional 3422 fue obtenido como fruto de la negociación colectiva libre y democrática a la que han podido acceder ambos sectores, por separado desde 2016”.

Finalmente agregó que no hubo ningún impedimento que haya obstaculizado o viciado el proceso paritario.