El Congreso debate hoy el recorte de subsidios al gas: cuáles zonas quedarían exentas

La Cámara de Diputados comenzará a debatir este miércoles en comisión el proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el régimen de subsidios al gas establecido por la ley de Zonas Frías , una iniciativa que La Libertad Avanza pretende llevar al recinto en una sesión especial prevista para el 20 de mayo.

La propuesta mantiene el beneficio únicamente para la Patagonia, Malargüe, la Puna y los hogares considerados vulnerables dentro del esquema de subsidios focalizados. El debate se desarrollará en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto, encabezadas por los diputados libertarios Facundo Correa Llano y Bertie Benegas Lynch.

Según el esquema previsto por los libertarios, primero expondrá la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti , y luego se avanzará en la firma del dictamen que el Gobierno busca aprobar la semana próxima junto al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la denominada Ley Hojarasca.

Para conseguir ese objetivo, La Libertad Avanza necesita sumar el respaldo de bloques dialoguistas como Fuerzas del Cambio, Provincias Unidas, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia.

Hasta el momento, ninguno de esos espacios confirmó acompañamiento. La principal dificultad radica en que buena parte de las provincias vinculadas a esos bloques perderían parte de los beneficios contemplados en el actual esquema de subsidios.

Varios de esos legisladores responden políticamente a gobernadores que quedarían directamente afectados por la reducción de la asistencia tarifaria en distintas localidades de sus provincias.

En Buenos Aires, por ejemplo, el recorte impactaría sobre unos 50 municipios, entre ellos Mar del Plata, La Plata y zonas cercanas, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Junín y Pergamino, consignó NA.

También quedarían alcanzados trece departamentos de Córdoba incluidos dentro del régimen de Zona Fría, además de localidades del sur provincial y ciudades de Mendoza —con excepción de Malargüe—, San Juan y San Luis.

El esquema de subsidios se había ampliado en 2021 hacia zonas de Tucumán, Catamarca y La Rioja, que ahora podrían perder el beneficio.

El Gobierno sostiene que la iniciativa apunta a reducir el déficit fiscal y reordenar las cuentas del sistema energético. Según argumenta, el recargo del 7,5% que financia el fondo de subsidios resulta insuficiente para sostener el régimen vigente y derivó en “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.

Hasta 2021, el beneficio alcanzaba únicamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna. Luego se extendió a distintas regiones del país, cobertura que la administración libertaria ahora pretende limitar a zonas de frío extremo y hogares incluidos en el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

De acuerdo a ese régimen, podrán conservar el subsidio los beneficiarios del ReNABap, veteranos de Malvinas y familias cuyos ingresos no superen el equivalente a tres canastas básicas de un hogar tipo 2, umbral que actualmente ronda los 4,3 millones de pesos.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que "El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”.

Otro de los cambios planteados establece que el subsidio se aplicará únicamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa. Además, el pago se canalizará directamente hacia distribuidoras y subdistribuidoras para evitar el desacople entre la recaudación del fondo y las obligaciones de pago.

La iniciativa también incorpora un mecanismo orientado a regularizar las deudas que mantienen distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante la emergencia tarifaria. Como condición para acceder a esa compensación, las empresas deberán desistir de sus reclamos judiciales.

En paralelo, el proyecto extiende hasta 2045 las exenciones impositivas para energías renovables, cuyo vencimiento estaba previsto para 2025, y elimina los regímenes de promoción para inversiones hidrocarburíferas y acceso a divisas aprobados en 2013 y 2022.