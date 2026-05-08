De cuánto es el nuevo subsidio para usuarios de gas por garrafa y quiénes pueden pedirlo

Los usuarios de garrafas de gas verán contarán desde hoy con un subsidio , aplicable a quienes se inscribieron en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplen con los criterios para ser beneficiarios, informó este viernes la Secretaría de Energía de la Nación, aclarando que el esquema reemplaza al Programa Hogar.

El nuevo subsidio se aplica a la compra de hasta dos garrafas por mes para el período invernal y una mensual entre los meses más cálidos, y será de $9.593 por garrafa, en tanto que la devolución del dinero se hará en el momento de la compra.

Segú fuentes oficiales la medida busca fortalecer la transparencia y eficiencia en la asignación de los subsidios , impulsando al tiempo la inclusión financiera y promoviendo el uso de medios de pago digitales. "Esto garantiza que los beneficios lleguen de manera directa y oportuna a los hogares que más lo necesitan", señalan desde la Secretaría de Energía.

Para la primera etapa, se estima que hay cerca de 2.000 comercios adheridos en todo el país, donde los usuarios podrán comprar las garrafas con el descuento, que obtendrán vía reintegro.

Por su parte, el Banco Nación promoverá la adhesión de más comercios habilitados para la venta de garrafas, ampliando la red disponible para que los usuarios accedan al beneficio. El subsidio se reintegrará a las compras realizadas a través de la billetera virtual BNA+ y MODO , vía los bancos adheridos.

Vale recordar que el Gobierno cambió el esquema de subsidios a los sectores más desfavorecidos, por lo que quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar y deseen acceder al subsidio a la garrafa a través del SEF, tienen que inscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios o en la opción Trámites de la web o de la app Mi Argentina.

Quiénes pueden tener subsidio

Según indicaron en despachos oficiales este registro no tiene una fecha límite de inscripción, pero es importante saber que la continuidad del subsidio no es automática, sino que mientras los usuarios no estén inscriptos, no accederán al beneficio.

Los hogares que pueden acceder a este subsidio son aquellos que tengan ingresos netos del hogar menores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para hogar tipo 2 — según categorización Indec; hogares con integrante titular de Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP-, hogares con integrante que percibe Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; u hogares con integrante titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Nuevo esquema SEF

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados supone un cambio estructural respecto a modelos anteriores de subsidios como la Garrafa Social, que en algún punto es lo que está detrás del decisión de modificar la intervención del Estado en este mercado.

En la Garrafa Social "se subsidiaba de forma indiscriminada, sin mecanismos de focalización real en los sectores vulnerables, y, a la vez, el subsidio se aplicaba sobre el precio de la garrafa mediante precios máximos fijados por el Estado, lo que terminó generando un faltante crónico de producto", remarcan desde la Secretaría de Energía.

En el nuevo esquema, el Estado no interviene en la formación del precio: la garrafa se vende a precio de mercado, garantizando el abastecimiento. "No podemos permitir que las políticas demagógicas y mal diseñadas sigan generando faltantes de garrafas en nuestro territorio", señalan.

El acceso al nuevo subsidio es a través de Declaración Jurada (DDJJ) y cruces de datos del servicio SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), lo que agiliza el proceso de inscripción y coloca la responsabilidad de la solicitud en el usuario, eliminando burocracia previa innecesaria.

La validación del régimen es mensual y automática, tomando criterios claros de elegibilidad y focalización efectiva en hogares vulnerables. De esta manera, se avanza hacia un sistema más ágil, más justo y con mayor potencial de llegar a quienes realmente lo necesitan, sostiene el Gobierno.