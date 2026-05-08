La inversión extranjera directa cerró 2025 con una fuerte salida de divisas

El flujo de inversión extranjera directa ( IED ) en Argentina registró un rojo de US$ 4.687 millones durante el cuarto trimestre de 2025 . Las causas centrales furon dos. Por un lado, la cancelación de deuda comercial entre empresas vinculadas, pero principalmente por los movimientos financieros ligados al sector agroexportador, fundamentalmente por los adelantos de cobros de exportaciones realizados por empresas agroexportadoras durante septiembre de 2025, en el marco de la reducción transitoria de retenciones dispuesta por el Decreto 682/2025, según informó el Banco Central de la República Argentina.

Las transacciones de deuda con empresas vinculadas registraron egresos netos por US$5.363 millones en el trimestre. De ese total, US$ 5.657 millones correspondieron a cancelaciones de deuda comercial.

El impacto se concentró especialmente en el sector de “Elaboración de productos alimenticios”, dentro de la industria manufacturera, donde se ubican las principales compañías exportadoras de cereales y oleaginosas. Ese segmento explicó US$ 3.795 millones de las salidas vinculadas a deuda. La reducción de pasivos comerciales estuvo parcialmente compensada por ingresos netos de deuda financiera por US$294 millones.

A nivel sectorial, la industria manufacturera fue la actividad con mayores egresos de IED, con una salida neta de US$5.228 millones durante el trimestre. También se destacaron las salidas en el sector de comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos y motocicletas, que registró egresos por US$614 millones.

La renta de capital de la IED alcanzó US$ 1.436 millones entre octubre y diciembre de 2025. Más de la mitad de ese resultado se concentró en dos sectores: industria manufacturera y explotación de minas y canteras, que explicaron el 26% y 25% respectivamente.

Durante el período, las empresas distribuyeron utilidades y dividendos por US$1.194 millones, mientras que la reinversión de utilidades quedó reducida a US$241 millones.

Pese al saldo negativo global, el informe del BCRA mostró ingresos netos de capital por US$1.111 millones en el trimestre. El 93% correspondió a aportes en efectivo. Los sectores que más capital recibieron fueron “Otros intermediarios financieros”, con US$436 millones, e “Industria manufacturera”, con US$321 millones.

Las operaciones de fusiones y adquisiciones arrojaron una salida neta de US$676 millones, impulsada principalmente por la industria manufacturera y, en particular, por el sector de fabricación de sustancias y productos químicos.

Entre los países de origen de los flujos de IED, las mayores salidas netas provinieron de Suiza, con US$2.077 millones; Reino Unido, con US$871 millones; Países Bajos, con US$690 millones; España, con US$299 millones; y Uruguay, con US$286 millones. Australia fue el país con mayor ingreso neto de inversiones durante el trimestre, con US$229 millones.

IED

Inversiones extranjeras por US$ 181.000 millones

Al cierre de 2025, la posición pasiva bruta de inversiones extranjeras en Argentina alcanzó los US$181.037 millones. De ese total, US$126.618 millones correspondieron a participaciones de capital y US$54.419 millones a instrumentos de deuda.

Dentro del stock total, la industria manufacturera concentró US$61.235 millones, seguida por explotación de minas y canteras con US$50.921 millones y comercio mayorista y minorista con US$16.981 millones. Entre los tres sectores explicaron el 71% del total de IED acumulada en el país.

Por origen de las inversiones, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversor en Argentina, con un stock de US$32.060 millones, equivalente al 18% del total. Le siguieron España, con US$25.715 millones, y Países Bajos, con US$21.580 millones. Entre los tres países concentraron el 44% de la inversión extranjera directa acumulada en la economía argentina.