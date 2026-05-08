Vaca Muerta: un gigante petrolero se expande oficialmente en Río Negro

La porción rionegrina de Vaca Muerta suma oficialmente un importante jugador internacional: Continental Resources desembarcará formalmente luego de la autorización de la provincia de Río Negro a la cesión del 13% de la participación en Pan American Energy (PAE) sobre la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos del área de Loma Guadalosa.

El gigante estadounidense había presentado su solicitud de ingreso en enero de 2026 y tras las evaluaciones realizadas por las autoridades provinciales, se aprobó la transferencia de derechos a través del decreto 447/26, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck.

De esta manera, el bloque societario que operará sobre Loma Guadalosa volverá a modificarse, aunque Pan American Energy continuará sosteniendo el liderazgo: en 2025, Tango Energy y Edhipsa le cedieron el control y la empresa absorbió el 65% de la participación, conservando Tango el 35%.

Loma Guadalosa es una de las piezas claves en la zona este de Vaca Muerta, con una exigencia exploratoria mayor y la necesidad de una importante inversión para minimizar los márgenes de riesgo antes de comenzar la perforación.