Minería: una oportunidad concreta para el desarrollo que Argentina no puede postergar

Con motivo de la celebración del Día de la Minería, desde el Consejo Profesional de Ingenieros, Geólogos y Licenciados en Seguridad e Higiene de Mendoza, queremos adherirnos a esta fecha y compartir algunas reflexiones.

En el mundo existen tres actividades básicas que producen materias primas que, luego elaboradas o industrializadas, permiten satisfacer las necesidades de los miles de millones de personas que habitamos el planeta. La agricultura y la ganadería proveen alimentos; mientras que la minería es la madre de las industrias, generando las sustancias minerales con las que se produce todo aquello que no se consume.

Desde mediados del siglo XIX, la joven República Argentina impulsó un modelo de crecimiento poblacional y desarrollo económico basado principalmente en la producción agropecuaria. Si bien esta sigue siendo fundamental, hoy también se traduce en visibles asimetrías regionales, reflejadas en la desigual distribución de infraestructura y población.

Pasaron más de cien años hasta que comenzamos a mirar hacia la Cordillera con una mezcla de curiosidad, observando cómo del otro lado de la frontera Chile desarrollaba en ese mismo ámbito geográfico una de sus principales fuentes de producción, empleo y exportaciones. De manera progresiva, la investigación geológica y la prospección minera aportaron información clave que anticipaba un futuro prometedor. Esto dio sustento a inversiones de mayor escala, que permitieron confirmar la existencia de yacimientos metalíferos de clase mundial.

Ya en la última década del siglo pasado, las políticas nacionales acompañaron ese proceso mediante la sanción de nuevas leyes y la actualización de marcos de protección ambiental, con regulaciones modernas orientadas a atraer inversiones. Así, la minería metalífera en la Argentina dejó de ser una actividad marginal para transformarse en un sector en crecimiento, con impacto multiplicador en distintos ámbitos de la economía.

En los últimos años, tras un período de estancamiento relativo, las políticas implementadas vuelven a favorecer la inversión. Como consecuencia, se proyecta que en el corto y mediano plazo se construyan y pongan en producción importantes yacimientos de cobre y oro en la Cordillera.

En este contexto, destacamos con satisfacción el desempeño de una amplia diversidad de profesionales y técnicos formados en universidades e institutos del país, cuyo trabajo refleja el nivel de capacitación del sistema educativo argentino.

La puesta en marcha de nuevos desarrollos mineros traerá aparejado el crecimiento de infraestructura y el fortalecimiento del entramado productivo y poblacional en las provincias del oeste, particularmente en la región cordillerana.

Este 7 de mayo celebramos el Día de la Minería en un escenario marcado por expectativas de inversión y un mayor acompañamiento político al sector, con una mirada diferente a la de años anteriores, en la que los recursos minerales aparecen como una oportunidad concreta para generar nuevas fuentes de producción y empleo para miles de argentinos.

Desde el CoPIG hacemos llegar un cálido saludo y nuestro reconocimiento a todos los profesionales, técnicos y trabajadores del sector minero en su día.

Eddy Omar Luis Lavandaio. Mat. 2774.

Geólogo, reconocido especialista en minería.