Expo San Juan Minera: incertidumbre con la agenda por los daños del Zonda

Las fuertes ráfagas de viento Zonda que golpearon a San Juan durante la tarde y la noche del miércoles y la madrugada del jueves obligaron a suspender gran parte de la agenda de la Expo San Juan Minera . Los daños generados por la inclemencia climática y la incertidumbre sobre la evolución del fenómeno durante la jornada han generado gran dudas sobre la continuidad del evento en medio de la expectativa por la visita de Karina Milei y una comitiva del Gobierno nacional a la cumbre de la minería.

Tal como lo informaron los organizadores, las inclemencias climáticas registradas provocaron daños y afectaciones en distintos sectores del predio. “Con el objetivo de resguardar la salud seguridad e integridad física de participantes, expositores y trabajadores en sitio, la organización de Expo San Juan Minera 2026 ha resuelto el cierre preventivo hasta el mediodía del jueves 7 de mayo, considerando la posibilidad de nuevas ráfagas de viento durante el horario matutino”, expresaron en un comunicado.

De acuerdo a versión oficial, una vez transcurrido dicho horario, y en función de la evolución de las condiciones climáticas y de las tareas de evaluación y acondicionamiento correspondientes, se comunicará oportunamente una nueva definición consensuada junto al Gobierno de la Provincia de San Juan, las áreas idóneas y organismos especializados correspondientes y el equipo de seguridad de Panorama Minero, el organizador del evento.

Asimismo, aclararon que si bien la apertura de la exposición comercial se encuentra prevista para las 14, la decisión final respecto al desarrollo de la jornada será informada posteriormente al mediodía.

Como pudo saber MDZ Online, por cuestiones de seguridad, gran parte de las estructuras que se habían montando en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay debieron ser desmanteladas para evitar incidentes con las ráfagas, por lo que el equipo se encuentra trabajando en la puesta a punto de la infraestructura de la exposición.

Viento Zonda San Juan Viento Zonda San Juan Milagros Lostes /MDZ

Qué pasará con la visita de Karina Milei

La visita de la Secretaria General de la Presidencia, y otros funcionarios nacionales como el ministro del Interior Diego Santilli, estaba prevista para horas de la tarde, en el arranque oficial de la agenda de la Expo San Juan Minera. En los planes iniciales, “el Jefe” y hermana del presidente Javier Milei llegaría en horas de la mañana a San Juan para visitar una calera en el departamento de Sarmiento y luego se sumaría al evento minero.

Además de su presencia, para esta jornada de jueves se espera que estén en San Juan el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y sus pares de la Mesa del Cobre Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy). Además de otros mandatarios provinciales como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y, probablemente, Claudio Poggi (San Luis).

Como lo habían previsto desde la organización antes de las inclemencias climáticas, el 7 de mayo será el eje político e institucional del evento, con la celebración del Día de la Minería y la realización de uno de los principales hitos de esta edición: la Mesa Federal Minera.

En caso de que se confirme la continuidad de la agenda, la instancia estará orientada a fortalecer la articulación entre minería e industria, consolidar una agenda federal de desarrollo y promover condiciones para que el crecimiento del sector tenga mayor impacto en el entramado productivo nacional. Tras la Mesa, las principales autoridades participantes encabezarán el Acto por el Día de la Minería, instancia central del evento donde se abordarán los ejes estratégicos que marcarán la próxima etapa de la industria en Argentina.