El Zonda opacó la fiesta minera en San Juan: qué pasará con la visita de Karina Milei

La presencia de viento Zonda en la región cuyana opacó la primera jornada de la Expo San Juan Minera 2026. En horas de la tarde, las cálidas ráfagas coparon el predio del Estadio del Bicentenario, lo que obligó a la organización a suspender las actividades para el día miércoles.

En un escueto comunicado, Panorama Minero y el Gobierno de San Juan, organizadores del evento minero más federal de Argentina, anunciaron la suspensión del mismo desde las 16.30 del miércoles. “Acorde a las alertas emitidas, quien trabaja en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de San Juan, COE y sus Ministerios de Salud, Infraestructura, Seguridad y Protección Civil, se determina por la seguridad de todos, tanto de los expositores y visitantes, suspender la feria”, expresaron.

Incluso, tal como pudo saber MDZ Online , antes de ese horario, los organizadores ya habían dispuesto el cierre de las puertas de ingreso y se dispuso la evacuación del predio, a excepción de la agenda de Argentina Cobre, que continuó con normalidad en el Velódromo Vicente Chancay.

Qué pasará con la agenda oficial

Desde la organización confirmaron que la agenda continuará con normalidad en la jornada del jueves, donde se espera la visita oficial de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y otros funcionarios nacionales como el ministro del Interior Diego Santilli. Además, estarán en San Juan el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y sus pares de la Mesa del Cobre Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).

De acuerdo a medios sanjuaninos, la funcionaria nacional y hermana del presidente Javier Milei llegará en horas de la mañana a San Juan para visitar una calera en el departamento de Sarmiento. Luego, será la invitada especial del segundo día de la Expo San Juan Minera.

De acuerdo a la organización, el 7 de mayo será el eje político e institucional del evento, con la celebración del Día de la Minería y la realización de uno de los principales hitos de esta edición: la Mesa Federal Minera.

La instancia estará orientada a fortalecer la articulación entre minería e industria, consolidar una agenda federal de desarrollo y promover condiciones para que el crecimiento del sector tenga mayor impacto en el entramado productivo nacional. Tras la Mesa, las principales autoridades participantes encabezarán el Acto por el Día de la Minería, instancia central del evento donde se abordarán los ejes estratégicos que marcarán la próxima etapa de la industria en Argentina.