Por alerta de viento Zonda, suspendieron las clases en las escuelas de la UNCuyo

Autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) informaron la suspensión de las clases en el turno tarde, así como también de todo tipo de actividades académicas y administrativas, por alerta de viento Zonda.

La suspensión de clases presenciales para el turno tarde abarca a todas las escuelas dependientes de la casa de estudios. "Es una decisión que se tomó en consonancia con lo resuelto por la Dirección General de Escuelas y la recomendación de Defensa Civil ", destacaron desde el rectorado.

La medida alcanza tanto al Colegio Universitario Central (CUC), al Departamento de Aplicación Docente (DAD), al Magisterio, al Liceo Agrícola y al Martín Zapata. También corre para la escuela Carmen Vera Arenas.

Además, la Facultad de Educación se sumó a la medida y tampoco habrá actividades.

Como se dijo, la medida de la UNCuyo va en consonancia con lo que dictaminó de manera preventiva la DGE, que determinó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.

En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz) y General Alvear el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Doble alerta para este miércoles en Mendoza por viento Zonda

Mendoza tendrá este miércoles una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y el dato central del pronóstico pasa por las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional: toda la provincia quedó bajo aviso por fenómenos que afectarán tanto al llano como a la cordillera.

La alerta del Servicio Meteorológico Nacional más relevante para este miércoles es por viento Zonda, ya que alcanza a los principales centros urbanos de Mendoza y aparece dividida en dos niveles de intensidad. El Valle de Uco, el Gran Mendoza, el este y el sur provincial permanecen bajo alerta amarilla, con ráfagas que pueden sentirse durante buena parte de la jornada.

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", explicó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico.

La situación será más intensa en la zona precordillerana de Las Heras y en parte de Luján de Cuyo, donde el organismo nacional anticipó ráfagas más fuertes y condiciones de muy baja humedad. "El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa", indicó el SMN.