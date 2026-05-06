Viento Zonda: suspenden las clases presenciales en un sector de Mendoza

Pronósticos meteorológicos confirman ráfagas de viento Zona por lo que la Dirección General de Escuelas confirmó la suspensión para la localidad afectada.

Por viento Zonda, suspenden las clases en una localidad de Mendoza.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció este miércoles la suspensión de clases presenciales en zonas de montaña de Tupungato. La medida responde a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda.

Entonces, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la DGE comunicó que no habrá clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en zonas de montaña de Tupungato.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.