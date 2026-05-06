Mendoza bajo alerta total: Zonda en el llano y fuertes nevadas en cordillera

La temperatura subirá con fuerza en Mendoza este miércoles por el Zonda, mientras la cordillera quedará bajo alerta por nevadas.

Mendoza tendrá este miércoles una jornada marcada por el ascenso de la temperatura y por un cielo mayormente despejado durante buena parte del día. Sin embargo, el dato central del pronóstico pasa por las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional: toda la provincia quedó bajo aviso por fenómenos que afectarán tanto al llano como a la cordillera.

El SMN lanzó una doble alerta para este miércoles en Mendoza La alerta del Servicio Meteorológico Nacional más relevante para este miércoles es por viento Zonda, ya que alcanza a los principales centros urbanos de Mendoza y aparece dividida en dos niveles de intensidad. El Valle de Uco, el Gran Mendoza, el este y el sur provincial permanecen bajo alerta amarilla, con ráfagas que pueden sentirse durante buena parte de la jornada.

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", explicó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico.

La situación será más intensa en la zona precordillerana de Las Heras y en parte de Luján de Cuyo, donde el organismo nacional anticipó ráfagas más fuertes y condiciones de muy baja humedad. "El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa", indicó el SMN.