"Trucho": el video que reveló la mentira de un famoso cantante en su visita a Mendoza

El sábado 2 de mayo, el Teatro Griego Frank Romero Day fue escenario de Manso Baile, un evento que convirtió el clásico espacio en una verdadera fiesta con artistas nacionales e internacionales y música durante horas.

El line up incluyó a: Dame 5, Azul Azul, Charly Sosa , Gaby Brown, Desakta2, Migrantes, Eugenia Quevedo junto a la Banda de Carlitos y Ecko. La jornada arrancó por la tarde y se extendió hasta la madrugada del domingo.

Los artistas que estuvieron presentes en Manso Baile.

Pero más allá del despliegue artístico, en las últimas horas el foco se corrió hacia una controversia que involucra a uno de los músicos del evento. La periodista mendocina Anita López detectó una publicación en redes que no pasó inadvertida.

Según señaló López, Charly Sosa modificó una foto de su presentación en Mendoza con Inteligencia Artificial para simular una mayor cantidad de público en las gradas. La situación fue rápidamente advertida por asistentes al show, que lo dejaron expuesto en los comentarios.

Anita López Instagram Charly Sosa editó una imagen con IA para que pareciera que llenó el Teatro Griego Frank Romero Day. Captura de pantalla Instagram Aniita.lopez.

"Chicos, el cantante de Mayonesa llenó con IA xq no habia mucha gente, jajajaj", escribió López al compartir la captura, donde se leen las reacciones de usuarios marcando la edición. "¡¡¡No seas trucho!!! ¡¡¡No había nadie en las gradas!!! La organización una porquería", escribió un internauta en la imagen del artista.

Además, la periodista difundió un video que muestra la otra cara del evento: sectores del anfiteatro con muy poca concurrencia, lo que alimentó aún más la polémica en redes sociales.

Este fue el video que compartió Anita López sobre Charly Sosa

Charly Sosa En Mendoza

Tras la repercusión que tomó el tema, Charly Sosa eliminó la publicación de su cuenta de Instagram