Del teatro al cachengue: las propuestas imperdibles en Mendoza para este sábado 2 de mayo

Mendoza se prepara para un sábado donde los sentidos toman el protagonismo. El mapa cultural se despliega entre salas históricas y espacios alternativos, ofreciendo un abanico de sonidos y lenguajes artísticos que prometen sacudir la rutina.

Kevin Johansen y Liniers : luego del reencuentro del 2023 y tal como prometieron, antes de finalizar su histórica gira, Kevin Johansen y Liniers regresan a Mendoza para celebrar más de 16 años de su espectáculo conjunto de música y dibujos en vivo, y presentando un nuevo álbum en vivo Desde que te Madrid y su nuevo libro Es nuestra forma de comunicarnos.

Horario: 21 horas.

Las entradas varían según la ubicación elegida (van desde los $35.000 hasta los $55.000). Se consiguen por la página EntradaWeb y en la boletería del teatro.

Bela Lugosi Bela Lugosi. Gentileza Prensa.

Bela Lugosi: la banda celebrará 30 años de trayectoria con un show especial que propone un recorrido por distintas etapas del grupo, con un repertorio que pondrá en primer plano sus canciones más representativas. La noche contará además con la participación de Chancho Va como banda invitada, sumando otra referencia clave de la escena local.

Dónde: 23 Ríos (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo).

Horario: 22 horas.

La entrada tiene un costo de $14.000 y se compra por EntradaWeb.

Florencia Fourcade Florencia Fourcade. Gentileza Prensa.

Florencia Fourcade: la artista presentará el espectáculo Solista, donde las castañuelas se transforman en un lenguaje central. Fourcade se entregará a un momento de alto vuelo artístico, donde tradición y contemporaneidad se mixturan para dar nueva vida a un instrumento ancestral, revelando su potencia expresiva desde una mirada nueva y emocional.

Dónde: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad).

Horario: 21.30 horas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $18.000, mientras que las generales cuestan $20.000, el mismo precio que en taquilla. Tanto la anticipada como la general se pueden adquirir a través de EntradaWeb.

Manso baile Manso baile. EntradaWeb.

Manso baile: con una grilla de lujo que incluye a Euge Quevedo + LBC, Ecko, DesaKta2 y muchos artistas más, la propuesta promete redefinir el concepto de fiesta en la provincia con la noche de cachengue más grande de Mendoza.

Dónde: Teatro Griego Frank Romero Day (Parque General San Martín, Ciudad).

Horario: desde las 14 horas.

Las entradas están disponibles a través de PassLine y EntradaWeb, con valores que van desde $30.000 hasta $1.000.000, según el sector y la ubicación elegida, teniendo en cuenta que algunas opciones son exclusivas para mayores de 18 años. Además, se dispondrán 35 cupos para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), con ingreso por orden de llegada presentando documentación vigente. No estará permitido ingresar con conservadoras ni bebidas externas, y el predio contará con estacionamiento oficial de capacidad limitada, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

Good Bye Amy Good bye Amy. EntradaWeb.

Good bye Amy: Amy Rod Tributo se despide de los escenarios luego de casi 10 años de homenajear a la cantante que supo captar la esencia del soul. El adiós será a lo grande, con diez artistas en escena recreando las canciones más memorables de la cantante londinense. La invitación queda hecha, una última noche juntos.

Dónde: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Horario: 21 horas.

Las entradas van desde los $15.000 hasta los $25.000, según el lugar elegido, y se compran por EntradaWeb.