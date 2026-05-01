Cerca de la decisión final: una de las mayores tragedias en la historia de Mendoza llegará a la Corte Suprema

A casi nueve años del siniestro vial donde murieron 15 personas, en su mayoría niños, en la Ruta Nacional 144 de Mendoza, la Cámara Federal de Casación Penal tomó este jueves la decisión clave que traslada la definición del caso por la tragedia a la máxima instancia judicial: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los jueces Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky de dicho tribunal decidieron conceder los recursos extraordinarios presentados por las defensas de tres de los principales condenados, permitiendo que el máximo tribunal argentino revise las sentencias vinculadas a las maniobras fraudulentas que permitieron que el ómnibus siniestrado circulara sin estar en condiciones. Por su parte, el tercer magistrado, Gustavo Hornos, se inclinó por declarar inadmisibles estos recursos.

Se trata de Mario Pinelli (condenado a 5 años y 2 meses de prisión por participar en la falsificación de documentos de 31 vehículos); Mario Gabriel Eusebio (condenado a 4 años y 4 meses de prisión e inhabilitación para ejercer como ingeniero) y Marcia Gabriela Villagra (dueña del micro, condenada a 3 años de prisión).

Ellos quedaron apuntados luego de que la investigación judicial determinara que el accidente no fue solo una fatalidad del azar o un exceso de velocidad del chofer, quien también falleció en el accidente. Los peritajes revelaron que el ómnibus se encontraba en un estado de deterioro crítico , careciendo de frenos adecuados para circular.

Se comprobó mediante maniobras informáticas, se adulteró la antigüedad de la unidad para eludir el límite de 10 años de uso y se modificó el tipo de servicio para evitar los controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) . Así, en junio de 2025, el Tribunal Federal N° 4 de San Martín impuso dichas condenas a los señalados por estas maniobras.

Cuáles fueron los planteos aceptados por Casación

Para que la mayoría del tribunal de Casación validara abrir las puertas de la Corte Suprema, los planteos de la defensa se basaron principalmente en analizar si existió una vulneración a las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, protegidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, los jueces Borinsky y Carbajo determinaron que estos cumplían con los requisitos de admisibilidad formal, al haber sido presentados dentro de los plazos legales y por quienes se encuentran legitimados para hacerlo.

También se aceptó que el recurso se dirige contra una sentencia definitiva del tribunal superior de la causa y que el fallo recurrido resulta adverso a la pretensión de los imputados. Al acreditarse estos puntos junto con la existencia de una cuestión federal, el tribunal resolvió, por mayoría, elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La crónica de la tragedia de San Rafael

El 25 de junio de 2017, lo que debía ser un viaje de celebración para la escuela de danzas “Soul Dance” de Grand Bourg terminó en una de las mayores catástrofes viales de la historia de Mendoza.

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El ómnibus, que transportaba a 53 pasajeros, en su mayoría niños y adolescentes de entre 8 y 15 años junto a sus padres y profesores, volcó en la Cuesta de los Terneros, sobre la Ruta Nacional 144, mientras regresaba de una excursión al valle de Las Leñas.

El saldo final fue devastador: 15 personas fallecidas, entre ellas ocho niñas que compartían la pasión por la danza, y 21 heridos con lesiones de diversa consideración.

Una "bomba de tiempo": la trama de corrupción en los controles

Según testimonios de sobrevivientes y testigos oculares, el chofer Damián Pinelli (quien falleció en el accidente) circulaba con un marcado exceso de velocidad. En un tramo de curvas pronunciadas, el conductor intentó adelantar a dos camiones juntos, lo que provocó que el micro derrapara, chocara contra la ladera de un cerro y volcara, arrastrándose por el asfalto en lo que hoy los familiares llaman la Curva de los Ángeles.

Los peritajes posteriores, realizados por la justicia mendocina, revelaron que el vehículo se encontraba en un estado de deterioro y falta de mantenimiento. Concretamente, destacaron que la unidad carecía de frenos en condiciones para circular.

A raíz de estas fallas, se determinó que no estaba habilitado para circular, lo que llevó a la investigación a apuntar al ente de control correspondiente, la CNRT. Se supo que, para eludir estos controles, se montó una maniobra fraudulenta en un taller de San Justo, Buenos Aires. Allí se adulteró la antigüedad del vehículo (que superaba el límite legal de 10 años) y se cambió su categoría de servicio para evitar inspecciones rigurosas.

De esta forma, lo que debía ser un viaje de vuelta tras una celebración terminó en una tragedia que aún deja una profunda huella, no solo en la comunidad de Mendoza, sino en todo el país.