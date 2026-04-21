Tragedia en vivo: un joven murió haciendo "picadas" ilegales y quedó grabado en Instagram

Ariel Federico Bellena, de 24 años, falleció en el acto tras chocar durante una "picada" de motos a la altura de Berazategui.

Trascendió que el joven viajaba junto a una acompañante de 21 años, quien, milagrosamente, resultó ilesa tras el accidente.

Una carrera ilegal de motos en la Autopista Buenos Aires-La Plata terminó en tragedia este lunes 20 de abril. Un joven de 24 años perdió la vida tras protagonizar un choque múltiple en medio de una competencia clandestina. El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública debido a un detalle escalofriante: la víctima llevaba una cámara encendida y filmó el momento exacto de su muerte.

Así quedó registrado el momento en las historias de Instagram

accidente au bs as-la plata Instagram/@lautaro.ini El siniestro se produjo durante la madrugada a la altura de la localidad de Hudson. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, un grupo numeroso de motociclistas realizaba una "picada" cuando, por motivos que se intentan establecer, varios participantes frenaron de manera imprevista sobre la traza.

Ante la maniobra repentina, la víctima —identificada como Ariel Federico Bellena— no logró esquivar a los demás vehículos, perdió el control de su moto y colisionó violentamente contra otro de los competidores.

Producto del fuerte impacto, Bellena salió despedido de su rodado y golpeó pesadamente contra la cinta asfáltica. Las fuentes del caso confirmaron que el joven falleció de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas sufridas, potenciadas por el hecho de que no utilizaba casco reglamentario al momento de la colisión.