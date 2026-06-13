Dos años sin Loan Peña: 17 acusados y ninguna respuesta

La desaparición de Loan Peña cumple este sábado dos años sin que se conozca su paradero. En ese contexto, dentro de tres días comenzará el juicio en el que 17 acusados deberán responder ante la Justicia por su presunta participación en la causa principal y en un expediente paralelo que investiga distintos delitos relacionados con la investigación.

En el debate principal serán juzgados Victoria Caillava, Carlos Pérez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez y el excomisario Walter Maciel, quienes deberán responder por la presunta sustracción y posterior ocultamiento de Loan.

De acuerdo con los detalles de la investigación, los investigadores sostienen que, luego del almuerzo realizado en la casa de Catalina Peña el 13 de junio de 2024, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña habrían aprovechado que José Peña y la abuela del niño permanecían conversando con el matrimonio integrado por Carlos Pérez y Victoria Caillava para apartar al menor de la esfera de custodia de su padre.

Según la reconstrucción incorporada a la causa , el grupo utilizó como excusa ir a buscar naranjas junto con otros niños para concretar ese objetivo. A partir de ese momento, siempre de acuerdo con la hipótesis investigativa, se produjo un hecho que derivó en la sustracción del menor y en su posterior alejamiento y ocultamiento, situación que, según consta en el expediente, continúa hasta la actualidad.

Los investigadores sospechan que para concretar el traslado se habría utilizado la camioneta Ford Ranger perteneciente al matrimonio Pérez-Caillava, vehículo en el que fueron hallados rastros odoríficos del niño.

La reconstrucción de los hechos

La reconstrucción realizada durante la investigación indica que Loan y sus primos se dirigieron al naranjal tras el almuerzo y que la presunta sustracción del menor habría ocurrido entre las 13:52 y las 14:25.

El expediente también señala que el único rastro considerado fehaciente hallado hasta el momento fue el botín izquierdo que Loan llevaba puesto ese día. La investigación sostiene que ese elemento fue plantado en un lodazal y agrega que existen versiones contradictorias respecto de su hallazgo, atribuidas a Laudelina Peña, Macarena Peña y Walter Maciel.

Otro de los puntos destacados en la investigación es que, luego de rastrillar más de 25 mil hectáreas, los investigadores concluyeron que Loan no se perdió, como habrían sostenido las personas cuyo procesamiento fue solicitado. Además, consideran que tampoco fue abandonado, sino que se habría montado una escena para hacer creer que esa había sido la secuencia de los hechos.

El juicio y la causa paralela por la desaparición

El análisis integral del material probatorio reunido, según la investigación, permite afirmar que Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel intervinieron de manera coordinada en la sustracción y el posterior ocultamiento de Loan, quien continúa sin ser hallado dos años después del inicio de la causa.

Además del juicio por la causa principal, también serán juzgados los imputados en el expediente paralelo por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y de títulos profesionales.

En esa causa deberán responder Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

A dos años de la desaparición de Loan, el inicio del juicio representa un nuevo capítulo judicial en un caso que continúa sin resolver respecto del paradero del niño y cuya investigación sigue sosteniendo la hipótesis de una presunta sustracción y ocultamiento.