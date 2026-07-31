Allanamientos en el Gran Mendoza: investigan una banda vinculada al narcomenudeo

La Policía Contra el Narcotráfico ( PCN) realizó este viernes una serie de allanamientos simultáneos en diferentes puntos del Gran Mendoza , en el marco de una investigación que busca desarticular una banda vinculada al narcomenudeo y dedicada al abastecimiento de puntos de venta de estupefacientes.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus , estuvo presente en el operativo en donde se secuestró cocaína , marihuana , un arma de fuego , celulares y documentación de interés en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a este ilicito.

La causa busca avanzar no solo sobre la comercialización de drogas , sino también sobre el circuito económico generado a partir de las actividades que sostienen estas organizaciones.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la presunta participación de una mujer señalada como proveedora de distintos puntos de venta de droga en la provincia.

Con esta información, se realizaron medidas judiciales orientadas a determinar el origen de los bienes de los investigados, reconstruir el patrimonio de la organización y reunir nuevas pruebas para la causa.

Allanamientos, droga secuestrada y un detenido

Los allanamientos, coordinados con la Unidad Fiscal Federal de Mendoza, permitieron el secuestro de 100 gramos de cocaína, 40 gramos de marihuana, un arma de fuego tipo pistola, 18 teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y documentación vinculada con la adquisición de bienes inmuebles, que será incorporada a la investigación patrimonial.

Además, un hombre fue detenido por la tenencia ilegal del arma de fuego secuestrada durante los procedimientos, mientras que la principal investigada y otro de los presuntos integrantes de la organización quedaron a disposición de la Justicia Federal.