Detuvieron al enfermero acusado de golpear a dos abuelas en un geriátrico de Mar del Plata
Nicolás Cichero, de 37 años, fue arrestado por orden judicial. La Justicia le imputa lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, y analiza si hubo más víctimas.
En medio de la investigación por los presuntos maltratos a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata, Nicolás Cichero, el enfermero de 37 años acusado de atacar a residentes del establecimiento, fue detenido en las últimas horas y será trasladado a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal Carlos Russo.
El procedimiento fue realizado por la DDI Mar del Plata luego de que el juez de garantías N°1, Daniel De Marco, emitiera la orden de detención a pedido del fiscal de la causa. Según fuentes del caso, el acusado se encontraba en su domicilio y no ofreció resistencia al momento del arresto.
El aberrante video de la violencia en el geriátrico
Las cámaras de seguridad internas del geriátrico ubicado en Funes 1783 registraron distintas secuencias que forman parte central de la investigación. En una de ellas se observa a Cichero alimentando a una mujer de 83 años y golpeándola en la boca con una cuchara.
Entre las expresiones que quedaron registradas en los videos figuran frases como: “¿Por qué no te morís?”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza”, “Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.
Qué delitos le imputan al enfermero
La causa incluye tres imputaciones:
Lesiones graves agravadas por violencia de género contra una residente de 83 años, quien sufrió la rotura de piezas dentales.
Coacción respecto de otra residente de 93 años.
Amenazas contra una empleada del geriátrico.
El fiscal Carlos Russo prevé tomarle declaración indagatoria este viernes por la tarde o, si no fuera posible, el sábado por la mañana. Con los hechos principales encaminados a esclarecerse, el fiscal podría solicitar el análisis de los registros de video de los últimos meses para determinar si existieron otros episodios de maltrato dentro del geriátrico.