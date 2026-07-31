Detuvieron al enfermero acusado de golpear a dos abuelas en un geriátrico de Mar del Plata

Nicolás Cichero, de 37 años, fue arrestado por orden judicial. La Justicia le imputa lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, y analiza si hubo más víctimas.

Nicolás Cichero, el enfermero que fue filmado por golpear a abuelos en un geriátrico de Mar del Plata.

En medio de la investigación por los presuntos maltratos a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata, Nicolás Cichero, el enfermero de 37 años acusado de atacar a residentes del establecimiento, fue detenido en las últimas horas y será trasladado a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal Carlos Russo.

El procedimiento fue realizado por la DDI Mar del Plata luego de que el juez de garantías N°1, Daniel De Marco, emitiera la orden de detención a pedido del fiscal de la causa. Según fuentes del caso, el acusado se encontraba en su domicilio y no ofreció resistencia al momento del arresto.

El aberrante video de la violencia en el geriátrico "¿Por qué no te morís?": imputan por maltratar a dos ancianas a un cuidador de un geriátrico Las cámaras de seguridad internas del geriátrico ubicado en Funes 1783 registraron distintas secuencias que forman parte central de la investigación. En una de ellas se observa a Cichero alimentando a una mujer de 83 años y golpeándola en la boca con una cuchara.

Entre las expresiones que quedaron registradas en los videos figuran frases como: “¿Por qué no te morís?”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza”, “Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

Qué delitos le imputan al enfermero La causa incluye tres imputaciones: