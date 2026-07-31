Lomas de Zamora: le robó el auto a un excombatiente de Malvinas, chocó durante la fuga y terminó detenido

El robo del auto de un excombatiente de Malvinas en Lomas de Zamora terminó en un aparatoso choque a gran velocidad contra vehículos estacionados.

Un delincuente le robó el auto a un excombatiente de Malvinas, en Lomas de Zamora. Choco y quedó detenido.

Un violento episodio ocurrió durante la madrugada en la localidad de Villa Centenario, en Lomas de Zamora. Un delincuente le robó el auto a un excombatiente de Malvinas y, tras una persecución policial a toda velocidad, impactó contra un vehículo estacionado y volcó en medio de la calle. El ladrón resultó herido y fue aprehendido en el lugar.

El robo ocurrió en el cruce de las calles Frías y Andes, donde el asaltante le sustrajo un Toyota Etios a Antonio De Luca, veterano de la guerra de Malvinas. Tras el alerta, efectivos de la Policía comenzaron a perseguir al sospechoso por la zona.

El video del impactante choque Al llegar a la esquina de Donizetti y Las Heras, el asaltante perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un Peugeot 206 que estaba estacionado, el cual sufrió destrucción total. Tras el primer golpe, el coche dio varias vueltas en el aire, rozó a una camioneta y quedó dado vuelta sobre el asfalto. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad del barrio.

Segundos después, patrulleros que venían en su persecución rodearon el vehículo. Los agentes rescataron al delincuente, quien presentaba heridas en la cabeza, y lo trasladaron en ambulancia bajo custodia policial.

El estruendo despertó a los residentes de la cuadra. Roberto, un vecino del lugar, relató el impactante momento tras escuchar el choque: “Estaba en la habitación y sentí el ruido, terrible. Lo venían siguiendo y volcó acá, en la puerta de mi casa”.