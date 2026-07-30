Tres detenidos tras el robo en un predio de Maipú: escapaban con el botín y terminaron tras las rejas

El robo en un predio de Maipú terminó con tres sospechosos detenidos. El accionar policial permitió recuperar lo sustraído.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos este jueves acusados de cometer un robo en un predio de Maipú. Los sospechosos fueron interceptados cuando escapaban con las herramientas que, minutos antes, habían sustraído del lugar.

El procedimiento se concretó en el barrio Unión y Fuerza, luego de que la víctima alertara a la línea de emergencias 911 sobre el asalto y aportara las características de los presuntos autores.

De acuerdo con la información, el hecho ocurrió cuando un empleado que se encontraba trabajando en un predio fue sorprendido por dos hombres y una mujer, quienes ingresaron al atravesar el alambrado perimetral y se apoderaron de distintas herramientas.

Con los datos brindados por la víctima, efectivos de la Subcomisaría Lorenz desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Minutos después, los uniformados localizaron en el barrio Unión y Fuerza a dos hombres y una mujer cuyas características coincidían con las aportadas en la denuncia, por lo que procedieron a su aprehensión.

Recuperaron las herramientas robadas Durante el procedimiento, los policías recuperaron las herramientas que habían sido denunciadas como sustraídas, las cuales fueron secuestradas y quedaron incorporadas a la causa.