Espeluznante: una violenta pelea por un trabajo de herrería terminó con dos hombres muertos

Una discusión por un trabajo de herrería terminó en tragedia este jueves en la localidad bonaerense de Escobar , donde el propietario de una carnicería y un herrero que había sido contratado para realizar tareas en el comercio perdieron la vida tras una violenta pelea .

El hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a pocos metros de Asborno. Cuando efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar encontraron a los dos hombres tendidos en el piso, ambos sin vida.

La víctima fatal identificada fue Martín García Mamani, de 54 años, dueño de la carnicería, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. A pocos metros se encontraba el herrero, un hombre de unos 60 años conocido como Miguel, cuya identidad completa aún no había sido confirmada oficialmente.

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, el conflicto se originó a raíz de un reclamo por un trabajo de herrería. El comerciante había convocado a otro trabajador para corregir unas rejas que, a su entender, no habían sido finalizadas correctamente por el herrero con quien finalmente mantuvo la discusión.

El hombre citado para realizar esas tareas declaró que presenció cómo la discusión fue escalando hasta convertirse en una pelea. La principal hipótesis sostiene que ambos se enfrentaron utilizando cuchillos y, hasta el momento, los pesquisas descartan la participación de terceras personas.

Las pericias realizadas en el lugar tampoco hallaron indicios de un robo. La recaudación del comercio permanecía intacta, al igual que los teléfonos celulares de las víctimas, y no se observaron signos de desorden compatibles con un asalto.

Los primeros informes forenses indican que Mamani falleció como consecuencia de las heridas de arma blanca sufridas durante la pelea. En cambio, el herrero presentaba escoriaciones compatibles con una riña, pero no lesiones punzocortantes de gravedad, por lo que los investigadores sospechan que pudo haber sufrido una descompensación en medio del enfrentamiento. La autopsia será la que determine la causa exacta de su muerte.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 de Escobar, encabezada por la fiscal María Alejandra Amoretti, quien ordenó las pericias de la Policía Científica y encomendó a la DDI local avanzar con la reconstrucción de la secuencia de los hechos para esclarecer cómo se produjo el doble fallecimiento.