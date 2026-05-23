Se conoció el video del choque del camión que derrumbó un puente en Escobar
El choque se registró cerca de las 4.30 en el kilómetro 50 de la autopista Panamericana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires
Un impactante choque ocurrió durante la madrugada de este sábado en la Ruta Nacional 9, a la altura de Escobar, cuando un camión perdió el control, cruzó de carril, colisionó contra un puente peatonal y provocó el derrumbe completo de la estructura sobre la autopista.
El hecho se registró cerca de las 4.30 en el kilómetro 50 de la autopista Panamericana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, el vehículo transportaba arena y habría sufrido un desperfecto mecánico antes del impacto. De acuerdo con el testimonio del conductor, uno de los neumáticos explotó y eso provocó que perdiera el control del camión.
Mirá el video del choque en Escobar
Las cámaras de seguridad registraron cómo el vehículo atravesó el guardarraíl central e impactó de lleno contra una de las columnas que sostenían el puente peatonal. Como consecuencia del choque, la estructura cedió y cayó sobre la calzada.
Minutos después del derrumbe, otro camión que circulaba por el carril contrario terminó chocando contra los restos del puente desplomado sobre la autopista.
Tras el accidente, las autoridades implementaron un operativo de emergencia y dispusieron el corte total en ambos sentidos de la Ruta 9 para facilitar el trabajo de bomberos, personal de seguridad vial y equipos encargados de remover los escombros.
El conductor del primer camión fue trasladado a un hospital de Escobar con politraumatismos, aunque hasta el momento no trascendió información oficial sobre la gravedad de las heridas.