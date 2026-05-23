Las fuertes imágenes del derrumbe en Panamericana: un camión chocó contra un puente peatonal y hay caos en Escobar

La madrugada de este sábado se vio marcada por un grave siniestro vial en el kilómetro 50 de la Ruta 9, a la altura de Escobar . El impacto de un camión contra una estructura de un puente peatonal provocó su colapso total, obligando al corte completo de la autopista Panamericana en ambos sentidos.

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada . Según las primeras declaraciones del chofer involucrado, un camión que transportaba arena y circulaba en sentido a la Capital Federal sufrió el estallido de un neumático , lo que le hizo perder el control, cruzarse de carril y embestir directamente uno de los pilares de sostén del puente.

La fuerza del impacto fue tal que la estructura cedió y cayó sobre la calzada, provocando un segundo choque: un conductor que circulaba en sentido a Escobar, identificado como Gastón, no pudo evitar impactar contra los escombros tras intentar maniobrar de urgencia ante la columna de humo y polvo.

Cómo está ahora la Panamericana

Camiones en Panamericana MDZ | Federico Etienot

Las autoridades han dispuesto el corte total de la autopista Panamericana en ambas manos, lo que genera importantes demoras en el tránsito en una zona de alto caudal vehicular.

Personal de emergencia, bomberos y equipos de Vialidad Nacional trabajan intensamente en la remoción de los vehículos siniestrados y el despeje de los restos del puente. Ante esto, se solicita a los conductores evitar la zona y buscar vías alternativas, ya que las tareas de remoción de la estructura caída requerirán de maquinaria pesada y un tiempo prolongado de despeje.

Cómo están los conductores de los camiones

El chofer del primer camión, causante del choque inicial, fue trasladado a un hospital de Escobar con politraumatismos. Afortunadamente, el segundo conductor, Gastón, pudo relatar lo sucedido a los medios presentes, lo que indica que se encuentra fuera de peligro.