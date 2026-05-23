Murieron 3 personas tras un choque frontal entre un auto y un camión, y hay conmoción

El trágico accidente ocurrió sobre la Ruta 118, en Corrientes. Las víctimas viajaban en un Chevrolet Corsa que quedó destruido.

Un fatal accidente vial se produjo en las últimas horas en la provincia de Corrientes durante el inicio del fin de semana largo. Tres personas murieron luego de un violento choque frontal entre un automóvil y un camión con acoplado sobre la Ruta Nacional 118, a la altura de Colonia Tatacuá.

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 19:50 en el kilómetro 36 de esa carretera. Por motivos que todavía son investigados por la Justicia, un Chevrolet Corsa conducido por una mujer de 62 años impactó de frente contra un camión Scania que circulaba en sentido contrario.

La violencia de la colisión fue devastadora. El vehículo de menor porte quedó completamente destruido sobre la cinta asfáltica y sus tres ocupantes fallecieron en el acto debido a las graves heridas sufridas.

Investigan el choque en Corrientes En tanto, el conductor del transporte de carga, un joven de 20 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, salió ileso aunque sufrió una fuerte crisis nerviosa tras el impacto.

Minutos después del choque trabajaron en el lugar efectivos policiales de la comisaría de Tatacuá, ambulancias, bomberos y peritos judiciales. Debido al operativo, el tránsito permaneció totalmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y las pericias mecánicas correspondientes.