Apareció el niño que era intensamente buscado en Corrientes: su padre quedó detenido

Tras días de desesperadas busquedas, efectivos policiales dieron con el niño. Además confirmaron que su padre fue detenido por el hecho.

El niño estaba desaparecido desde el domingo 3 de mayo. Su madre realizó la denuncia y su padre quedó detenido.

El niño de 6 años, intensamente buscado desde el domingo, fue encontrado con su padre por los efectivos policiales en el paraje "El Duraznillo", dentro de la provincia de Corrientes. Luego de rescatar al menor, se efectuó la detención de Josías Santos Regis, el progenitor del niño.

Los detalles del hallazgo Según relató Juan Ramón Riquelme, abuelo del niño, la intervención policial fue el resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia que se extendió durante día y noche.

"Tenía mucha fe de que hoy iba a aparecer. El comisario de la Comisaría Segunda nos avisó que ya lo tenían y que el padre está detenido", afirmó Riquelme en diálogo con TN.

Cómo fue el caso La desaparición se originó el domingo por la noche, tras un violento episodio. Cuando el padre del menor, irrumpió armado en una reunión donde se encontraba su expareja y efectuó disparos antes de huir con el niño en una camioneta.

Durante la búsqueda, la policía detuvo al abogado de Santos Regis, José Codazzi, quien habría colaborado en el traslado del sospechoso y el menor hacia la zona de San Isidro el domingo por la noche.