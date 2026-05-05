El primer contacto del Pequeño J con la Justicia: llegó a la cárcel y se negó a declarar

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", tuvo este martes su primera audiencia ante la Justicia argentina. Fue de forma virtual desde el penal de Marcos Paz, a donde fue recluido con desde su arribo al país. Durante la indagatoria, rechazó las acusaciones en su contra y optó por no declarar ante las preguntas de la Fiscalía.

Su llegada a la Argentina “Pequeño J”, llegó este lunes 4 de mayo a la Argentina tras ser extraditado desde Perú. El joven peruano, de 20 años, aterrizó en la Base Aérea de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea y quedó bajo custodia de la Policía Federal Argentina.

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Valverde Victoriano está acusado por su presunta participación en los homicidios de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025. Para los investigadores, el caso se habría dado en un contexto vinculado al narcotráfico y a una posible venganza por el supuesto robo de droga. El expediente quedó en manos del juez federal Jorge Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi, mientras la investigación busca establecer responsabilidades y avanzar sobre otros posibles sospechosos.