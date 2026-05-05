El primer contacto del Pequeño J con la Justicia: llegó a la cárcel y se negó a declarar
En su debut ante la justicia argentina, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", declaró de forma virtual desde el penal de Marcos Paz.
Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", tuvo este martes su primera audiencia ante la Justicia argentina. Fue de forma virtual desde el penal de Marcos Paz, a donde fue recluido con desde su arribo al país. Durante la indagatoria, rechazó las acusaciones en su contra y optó por no declarar ante las preguntas de la Fiscalía.
Su llegada a la Argentina
“Pequeño J”, llegó este lunes 4 de mayo a la Argentina tras ser extraditado desde Perú. El joven peruano, de 20 años, aterrizó en la Base Aérea de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea y quedó bajo custodia de la Policía Federal Argentina.
Valverde Victoriano está acusado por su presunta participación en los homicidios de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025. Para los investigadores, el caso se habría dado en un contexto vinculado al narcotráfico y a una posible venganza por el supuesto robo de droga. El expediente quedó en manos del juez federal Jorge Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi, mientras la investigación busca establecer responsabilidades y avanzar sobre otros posibles sospechosos.
Según el expediente que tramita en la justicia de Morón, el triple crimen ocurrido en Florencio Varela no fue un hecho aislado. Los investigadores sostienen que las ejecuciones se dieron en un contexto de venganza narco por el supuesto robo de un cargamento de estupefacientes (conocido en la jerga como "mejicaneo"). Las víctimas habrían sido el blanco de una organización que buscaba enviar un mensaje de control y terror en el territorio.