Llegó al país "Pequeño J", el principal acusado del triple asesinato en Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, llegó este lunes 4 de mayo a la Argentina tras ser extraditado desde Perú. El joven peruano, de 20 años, aterrizó en la Base Aérea de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea y quedó bajo custodia de la Policía Federal Argentina. Según informó Infobae, será alojado en el penal de Marcos Paz y deberá declarar ante la Justicia federal de Morón, que interviene en la causa por el triple crimen de Florencio Varela.

Valverde Victoriano está acusado por su presunta participación en los homicidios de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025. Para los investigadores, el caso se habría dado en un contexto vinculado al narcotráfico y a una posible venganza por el supuesto robo de droga. La Nación precisó que el expediente quedó en manos del juez federal Jorge Rodríguez y del secretario Ignacio Calvi, mientras la investigación busca establecer responsabilidades y avanzar sobre otros posibles sospechosos.

La extradición se concretó después de varios meses de trámite en Perú, donde “Pequeño J” había sido detenido tras salir de la Argentina. A diferencia de otros imputados que fueron expulsados o trasladados con mayor rapidez, su condición de ciudadano peruano obligó a completar un proceso formal ante las autoridades de ese país. Ahora, con su llegada, la causa suma un paso central para que el acusado sea indagado y responda ante los tribunales argentinos, siempre bajo el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

El brutal triple crimen en 2025

A "Pequeño J" se lo vincula con una estructura criminal organizada dedicada al tráfico de estupefacientes. Según la investigación, el acusado formó parte de un plan para "recuperar" un cargamento de droga que presuntamente le había sido sustraído a la organización.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 19 de septiembre de 2025. En aquella jornada, Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron víctimas de un ensañamiento atroz:

Fueron privadas de su libertad de manera ilegal.

Permanecieron maniatadas y fueron sometidas a sesiones de golpes y torturas.

Finalmente, las tres mujeres fueron ejecutadas en lo que se presume fue un "mensaje" mafioso entre bandas.

Indagatoria en el Juzgado de Morón

El cronograma judicial estipula que el martes sea trasladado para prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, que encabeza el juez Jorge Ernesto Rodríguez.

La justicia busca determinar el grado de participación de "Pequeño J" en la logística del ataque y si existen otros eslabones de la cadena de mando de la organización que aún permanecen prófugos. Con esta extradición, la causa entra en una etapa decisiva para esclarecer uno de los episodios de violencia narco más cruentos de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.