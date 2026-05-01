Pequeño J volverá a la Argentina el lunes: cómo será el operativo

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, acusado por el triple crimen narco de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, arribaría al Aeropuerto de Ezeiza el próximo lunes 4 de mayo.

Tras meses de gestiones judiciales y coordinación internacional, el regreso al país de uno de los principales acusados por el asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela tiene fecha y responsables: la Policía Federal Argentina (PFA), a través de su División Fugitivos y Extradiciones, conducirá el operativo de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano —conocido como Pequeño J — que se concretaría el próximo lunes 4 de mayo por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Qué se sabe sobre el operativo de extradición de Pequeño J Hasta el momento no se confirmó si una comitiva de la PFA viajará hasta Perú para repatriar al acusado, o si serán agentes peruanos los encargados de custodiar el vuelo. Una vez en suelo argentino, Valverde Victoriano quedará bajo custodia policial hasta el martes, cuando deberá prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, conducido por el juez Jorge Ernesto Rodríguez.

El triple crimen de Florencio Varela Pequeño J es señalado como integrante de una estructura vinculada al narcotráfico y se lo considera parte de un plan criminal diseñado para recuperar droga que habría sido sustraída a esa organización. Ese supuesto engranaje delictivo habría detonado el triple homicidio que conmocionó al conurbano bonaerense en septiembre de 2025.

El 19 de ese mes, Morena Verdi, Lara Gutiérrez —de apenas 15 años— y Brenda del Castillo fueron captadas mediante engaño en Ciudad Evita. Las subieron a una camioneta con el pretexto de llevarlas a una fiesta y las trasladaron a una vivienda en la calle Chañar 702 de Florencio Varela, donde fueron privadas de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo inmueble. El vehículo utilizado para el traslado fue incendiado para borrar evidencias.

Valverde Victoriano escapó del país en cuanto se conoció su presunta participación en los hechos. Su captura se logró gracias a la cooperación de las autoridades peruanas, quienes también detuvieron a Matías Agustín Ozorio en el mismo operativo internacional. Joseph Freyser Cubas Zavaleta, otro imputado en la causa, fue liberado por falta de mérito.