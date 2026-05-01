Murió un sargento del Ejército durante un ejercicio de buceo: los fuertes detalles

Diego Gonzalo Frías (38) sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras realizaba prácticas de buceo de formación en el Batallón de Ingenieros Anfibios.

El sargento murió en medio de un ejercicio de buceo en Santa Fe.

El fallecimiento del sargento Diego Gonzalo Frías (38), ocurrido este jueves en la localidad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, conmocionó entre las filas del Ejército Argentino. El militar, oriundo de Buenos Aires, participaba de una instancia de formación profesional en buceo al momento del incidente.

El trágico suceso tuvo lugar en el predio del Batallón de Ingenieros Anfibios 121. Allí el sargento se encontraba realizando ejercicios vinculados a la aptitud de buzo de Ejército. Durante este entrenamiento, Frías sufrió un episodio de ahogamiento seguido de un paro cardiorrespiratorio.

Tras recibir las primeras maniobras de asistencia en el cuartel, fue derivado de urgencia al Hospital Cullen en estado delicado, donde horas más tarde terminó muriendo.

Cómo sigue la investigación Las autoridades judiciales competentes tomaron intervención en el caso para determinar las causas exactas del fallecimiento y supervisar las pericias necesarias en el lugar del ejercicio.