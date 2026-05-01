La familia de Guadalupe Lucero sospecha del abuelo acusado de abuso: "No vamos a dejarlo pasar"

A casi 5 años de la desaparición de Guadalupe Lucero, su familia impulsa una nueva línea tras la imputación por abuso del abuelo paterno.

A pocos meses de que se cumplan cinco años de la desaparición de Guadalupe Lucero en San Luis, un giro inesperado en la causa volvió a sacudir a la familia y reavivó la expectativa de conocer la verdad. La reciente imputación del abuelo paterno en un expediente por abuso sexual contra una menor con discapacidad abrió un nuevo frente.

La madre de la niña, Yamila Cialone, solicitó formalmente que se investigue al hombre en relación con la desaparición ocurrida en 2021.

Su abogada, Soledad Poma de Otaegui, explicó que si bien no se trata de una acusación directa dentro del expediente original, la situación permite habilitar nuevas líneas de análisis.

Giro en la causa Guadalupe Lucero “Esto genera un cambio importante. No implica una imputación automática en la causa de Guadalupe, pero sí nos da herramientas para pedir que se profundicen otras hipótesis”, sostuvo la letrada. En ese sentido, remarcó que el acusado no había sido investigado previamente en el expediente principal, lo que genera interrogantes dentro del entorno familiar.

Según indicó, el hombre quedó ahora bajo la lupa como posible sospechoso, algo que —afirman— debió haberse evaluado desde el inicio. “La familia está desconcertada. No entiende por qué no se lo incluyó antes en la investigación, sobre todo considerando que siempre se habló de un posible caso de trata”, agregó.