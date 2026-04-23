Echaron a un médico que llegó al hospital alcoholizado y abusó de una enfermera

El Gobierno de Mendoza echó a dos médicos por irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones. Un profesional fue cesanteado por concurrir a trabajar al Hospital de Malargüe en estado de ebriedad y abusar sexualmente de una enfermera. En tanto, un agente del Hospital Central fue despedido luego de ser acusado de violencia de género en el ámbito laboral.

Este jueves se oficializó la cesantía del médico Pedro Martín Seput Yactayo, quien prestaba funciones en el Hospital Malargüe.

Al agente se le había iniciado un sumario administrativo y fue suspendido preventivamente luego de haber concurrido a trabajar alcoholizado y tras una denuncia de abuso sexual.

Según consta en el Decreto 103/25 que dispuso su cesantía, el médico debía ingresar a su puesto de trabajo a las 8 am y se presentó a trabajar en estado de ebriedad pasadas las 10:30.

El expediente resaltó que su estado no le permitía realizar sus funciones y tareas profesionales.

Asimismo, el médico realizó actos que implicaron conductas inapropiadas para continuar con la guardia, produciendo un incidente con una enfermera que dieron origen al expediente penal.

Concretamente fue acusado de abuso sexual simple contra una trabajadora del nosocomio y el profesional terminó condenado por ese delito, aunque apeló esa sentencia ante la Suprema Corte de Justicia.

Las autoridades provinciales determinaron que “el profesional infringió las normas que rigen el accionar de los profesionales médicos en el ejercicio de sus funciones y propias de cada servicio” y por lo tanto decidieron aplicarle la sanción de cesantía.

Despedido por violencia de género

Por otro lado, el Gobierno también cesanteó al médico Rolando Jorge Pronotto, quien se desempeñaba trabajando en el Hospital Central.

Una trabajadora del hospital denunció una serie de situaciones vividas en el ámbito laboral con este doctor y relató “reiterados comportamientos de acoso psicológico, incluyendo maltrato recurrente y sostenido en el tiempo, tales como humillaciones, descalificaciones, insultos y degradaciones”.

La acusación también señala que el médico había presentado comportamientos de acción u omisión persistente y reiterada en el ámbito laboral manifestando abuso de poder. La denunciante alegó que estas acciones han generado un desgaste significativo como así también consecuencias negativas para la salud mental y física.

hospital central edificio consultorios (6).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las autoridades decidieron inicarle un sumario administrativo al agente estatal y tras esa investigación se constataron “malos tratos, comprendidos en gritos, humillaciones, insultos y menoscabo a la labor profesional de la denunciante” y sostuvieron que los hechos “fueron realizados en más de una oportunidad y reiterados en el transcurso del tiempo”.

“A tenor de las pruebas incorporadas a la causa, existen indicios graves, precisos y concordantes de que el trato dispensado a la denunciante presenta diferencias respecto del resto de los profesionales, independientemente del rango jerárquico que los mismos detenten; que el temperamento del profesional es calificado como ‘fuerte’, ‘pasional’, ‘exigente’, ‘serio’ por los testigos, algunos de los cuales agregan que dichas características son conocidas y aceptadas en el ámbito de desempeño del galeno”, manifiesta el decreto que dispuso la cesantía del médico estatal.

Asimismo destaca que la denuncia recurrió al servicio de salud ocupacional y “se encontraba en alto grado de angustia y ansiedad por las situaciones que relata haber vivido ante la conducta del sumariado, solicitando que se active el Protocolo de Violencia de Género”.

Finalmente, el Gobierno provincial resolvió aplicarle la sanción de cesantía a este profesional del Hospital Central.