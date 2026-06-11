Qué hay detrás del caso Manuel Adorni y la polémica por la inocencia fiscal
Manuel Adorni solicitó el régimen simplificado de Ganancias que permite la Ley de Inocencia Fiscal. Escándalo sobre patrimonio, controles y Justicia.
María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y abogada penalista especializada en integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo, analizó en MDZ Club la adhesión de Manuel Adorni al régimen establecido por la Ley de Inocencia Fiscal y su posterior presentación de declaración jurada.
La especialista sostuvo que el régimen simplificado de ganancias no es negativo en sí mismo, pero advirtió que la situación del funcionario genera sospechas por las investigaciones en curso y cuestionó el accionar de los organismos de control. Además, diferenció el alcance de la normativa de la situación particular de Adorni, que enfrenta cuestionamientos judiciales.
“Hay una mezcla entre la inocencia fiscal, la simplificación de ganancias y demás que nada se mezcló, todo la verdad. Le pusieron un nombre que para mí es marketinero Ley de inocencia fiscal”, explicó Talerico ne la 105.5 FM MDZ Radio, quien señaló que la norma incluye distintos aspectos vinculados a cuestiones tributarias y penales.
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Según detalló, “trae dos capítulos muy grandes, uno referido al asunto hasta temas penales”, con modificaciones sobre los montos considerados evasión simple y agravada. “Se aumentaron los mínimos de 100 millones de pesos como evasión simple y 1.000 millones para la evasión agravada. Y se acortó el tiempo de la prescripción, o sea, el tiempo por el que te pueden perseguir en lugar de cinco van a ser tres años”, indicó.
La adhesión al régimen y las dudas sobre la situación de Adorni
Talerico sostuvo que el régimen simplificado “es un régimen general que llegó para quedarse” y consideró que “no lo veo como algo negativo”. Sin embargo, planteó reparos sobre el impacto que tiene la adhesión de funcionarios públicos involucrados en investigaciones. “La situación de Adorni es muy compleja y es insultante que uno diga inocencia fiscal a un tipo que tiene investigaciones penales por enriquecimiento ilícito”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó las explicaciones brindadas por el funcionario y señaló: “Esa declaración ante la Oficina Anticorrupción es inexcusablemente maliciosa”. Además, sostuvo que “lo que debió hacer en ese momento, si quería asumir la función pública, es presentarse al fisco, rectificar todo, blanquear todo y decir señores, esto y tengo que pagar estos impuestos”.
Sobre el rol de los organismos de control, Talerico expresó que “la Oficina Anticorrupción debería presentarse a denunciarlo a Adorni”, aunque consideró que “difícilmente lo haga cuando ya sabemos que hay un control político de los organismos de investigación y de control en la Argentina”.
El rol de la UIF y la investigación judicial
La ex funcionaria explicó que el régimen mantiene herramientas de prevención contra el lavado de activos. “Tiene el capítulo de prevención de lavado de activos, con lo cual los bancos, los escribanos, los contadores que están frente a un políticamente expuesto deberían ante operaciones sospechosas o movimientos económicos y financieros que no cierran por el perfil económico que tengan hacer reportes a la Unidad de Información Financiera”, señaló.
Finalmente, reclamó que la Justicia avance en la investigación. “Tenemos que confiar en la actuación, en este caso del fiscal que es el que tiene la investigación del enriquecimiento ilícito o lavado de dinero u otros posibles delitos”, expresó. Y agregó: “Espero que la Justicia investigue como debe ser, aunque tenemos poca confianza”.