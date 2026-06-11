Qué hay detrás del caso Manuel Adorni y la polémica por la inocencia fiscal

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y abogada penalista especializada en integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo, analizó en MDZ Club la adhesión de Manuel Adorni al régimen establecido por la Ley de Inocencia Fiscal y su posterior presentación de declaración jurada.

La especialista sostuvo que el régimen simplificado de ganancias no es negativo en sí mismo, pero advirtió que la situación del funcionario genera sospechas por las investigaciones en curso y cuestionó el accionar de los organismos de control. Además, diferenció el alcance de la normativa de la situación particular de Adorni, que enfrenta cuestionamientos judiciales.

“Hay una mezcla entre la inocencia fiscal, la simplificación de ganancias y demás que nada se mezcló, todo la verdad. Le pusieron un nombre que para mí es marketinero Ley de inocencia fiscal”, explicó Talerico ne la 105.5 FM MDZ Radio, quien señaló que la norma incluye distintos aspectos vinculados a cuestiones tributarias y penales.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 11-06-2026 - MC - MARÍA EUGENIA TALERICO, EX VICEPRESIDENTE DE LA UIF.mp3 Según detalló, “trae dos capítulos muy grandes, uno referido al asunto hasta temas penales”, con modificaciones sobre los montos considerados evasión simple y agravada. “Se aumentaron los mínimos de 100 millones de pesos como evasión simple y 1.000 millones para la evasión agravada. Y se acortó el tiempo de la prescripción, o sea, el tiempo por el que te pueden perseguir en lugar de cinco van a ser tres años”, indicó.

La adhesión al régimen y las dudas sobre la situación de Adorni Talerico sostuvo que el régimen simplificado “es un régimen general que llegó para quedarse” y consideró que “no lo veo como algo negativo”. Sin embargo, planteó reparos sobre el impacto que tiene la adhesión de funcionarios públicos involucrados en investigaciones. “La situación de Adorni es muy compleja y es insultante que uno diga inocencia fiscal a un tipo que tiene investigaciones penales por enriquecimiento ilícito”, afirmó.