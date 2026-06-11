Manuel Adorni dijo que ganó US$300.000 entre 2013 y 2018 con Bitcoin: cómo se movió el precio en esos años

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una entrevista en la previa de la presentación de su declaración jurada.

Después de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y en la antesala de la presentración de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que ganó US$300.000 con inversiones en Bitcoin. Algo que no había declarado anteriormente como funcionario.

Esto se da también en medio de las polémicas y denuncias acerca de su patrimonio. El funcionario incluirá activos que no habían sido declarados previamente "por error", como US$500.000 en Bitcoin.

"En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoin, de hecho mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000", señaló ayer Adorni en una entrevista con LN+.

"No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", agregó.

BITCOINS1 Cómo se movió el precio de Bitcoin El funcionario dijo que inviertió US$200.000 en la mayor criptomoneda del mercado entre 2013 y 2018, y finalizó con US$500.000, lo que le significó ganancias por US$300.000. Es decir, un trade del 150%, más que duplicó el capital inicial.