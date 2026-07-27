Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $5.000.000 a 30 días

A pesar de las tasas de interés más bajas, el plazo fijo sigue siendo una opción de inversión atractiva para obtener rentas en 30 días.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas para inversión más elegidas por quienes buscan obtener una renta sin asumir riesgos. Aunque las tasas de interés siguen por debajo de las que ofrecían meses atrás, todavía permiten generar una ganancia en apenas 30 días.

De acuerdo con las tasas informadas por las entidades financieras al Banco Central (BCRA), los diez bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de 17,67%, mientras que algunas entidades más pequeñas llegan hasta el 23%, una diferencia que impacta directamente en la ganancia final.

Comparar las tasas de interés puede marcar una gran diferencia en la ganancia final. Freepik Cuánto ganás con un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días Tomando como referencia el simulador oficial del Banco Nación, una inversión electrónica de $5.000.000 a 30 días con una TNA del 19% genera $78.082,19 de intereses. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de $5.078.082,19.

En cambio, quienes opten por entidades que pagan una tasa más alta pueden obtener un rendimiento mayor. Por ejemplo, el simulador de Reba, que ofrece una TNA del 23%, arroja una ganancia aproximada de $94.533,08 en el mismo plazo, por lo que el monto final asciende a $5.094.533,08. La diferencia con Banco Nación supera los $16.400 por una misma inversión y en el mismo período.

Tasas de los principales bancos Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas vigentes son las siguientes: