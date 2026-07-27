Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $5.000.000 a 30 días
A pesar de las tasas de interés más bajas, el plazo fijo sigue siendo una opción de inversión atractiva para obtener rentas en 30 días.
El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas para inversión más elegidas por quienes buscan obtener una renta sin asumir riesgos. Aunque las tasas de interés siguen por debajo de las que ofrecían meses atrás, todavía permiten generar una ganancia en apenas 30 días.
De acuerdo con las tasas informadas por las entidades financieras al Banco Central (BCRA), los diez bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de 17,67%, mientras que algunas entidades más pequeñas llegan hasta el 23%, una diferencia que impacta directamente en la ganancia final.
Cuánto ganás con un plazo fijo de $5.000.000 a 30 días
Tomando como referencia el simulador oficial del Banco Nación, una inversión electrónica de $5.000.000 a 30 días con una TNA del 19% genera $78.082,19 de intereses. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de $5.078.082,19.
En cambio, quienes opten por entidades que pagan una tasa más alta pueden obtener un rendimiento mayor. Por ejemplo, el simulador de Reba, que ofrece una TNA del 23%, arroja una ganancia aproximada de $94.533,08 en el mismo plazo, por lo que el monto final asciende a $5.094.533,08. La diferencia con Banco Nación supera los $16.400 por una misma inversión y en el mismo período.
Tasas de los principales bancos
Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas vigentes son las siguientes:
- Banco Nación: 19%
- Galicia: 17,5%
- BBVA: 18,25%
- Santander: 16%
- Banco Provincia: 19,5%
- Banco Macro: 18,75%
- ICBC: 17,2%
- Banco Ciudad: 17%
- Banco Patagonia: 16%
- Banco Credicoop: 17,5%
Por otra parte, entre las entidades que permiten constituir plazos fijos online para no clientes se destacan Reba y Crédito Regional, ambas con una TNA del 23%, mientras que Banco Meridian ofrece hasta 22,25% y Banco Bica, Banco CMF y Banco VOII llegan al 22%.