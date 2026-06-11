Del Bitcoin a los ahorros en negro: los mejores memes de Manuel Adorni tras sus declaraciones
Luego de que Manuel Adorni anunciara que presentó su declaración jurada y explicara públicamente parte de su patrimonio, en redes llovieron los memes por sus dichos sobre el Bitcoin y los ahorros en negro.
Manuel Adorni reapareció para presentar su declaración jurada y volvió a estar en el medio del debate público. Al revelar que tiene medio millón de dólares gracias a una inversión en Bitcoin, y confesar que tiene ahorros en negro, el jefe de Gabinete se hizo viral en redes sociales y hubo una cascada de memes.
Los mejores memes sobre Manuel Adorni
Las frases más fuertes de Manuel Adorni sobre su patrimonio
- "La declaración jurada 2025 que vence el 31 de julio próximo la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablando de la Oficina Anticorrupción".
- "Lo que me explica el abogado es que, si obtuve mis ahorros en negro, es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública".
- "Después que conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoin, de hecho mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000".
- "Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella".