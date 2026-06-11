"Ahorramos en negro": una por una, las frases más fuertes de Manuel Adorni sobre su patrimonio
En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni aseguró que parte de su patrimonio proviene de ahorros acumulados durante años junto a su esposa y de una herencia. Además, reconoció errores en sus declaraciones juradas anteriores.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó nuevas explicaciones sobre el origen de sus bienes luego de presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Según relató, una parte de sus recursos económicos se originó tras el fallecimiento de su padre, Jorge Adorni, en 2002.
“Empecé a trabajar a los 18 años. Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, una plata que encontramos con mi hermano Francisco en el departamento”, sostuvo.
Durante la entrevista con LN+, el funcionario afirmó que durante años acumuló ahorros junto a su esposa, Bettina Angeletti, y reconoció que esos fondos no habían sido declarados. “Ahorramos toda la vida con mi mujer. Lo hicimos en negro, como lo hicieron la mayoría de los argentinos que tuvieron la suerte de ahorrar”, señaló.
Adorni justificó esa decisión al sostener que, en aquel contexto, consideraba que era una forma de resguardar sus ingresos. “No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, afirmó.
Las frases más fuertes de Manuel Adorni
- "Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error".
- "Me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir, todo lo hice en la actividad privada, nunca tuve un cargo público hasta 2023".
- "La declaración jurada 2025 que vence el 31 de julio próximo la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablando de la Oficina Anticorrupción".
- "Lo que me explica el abogado es que, si obtuve mis ahorros en negro, es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública".
- "Después que conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoin, de hecho mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000".
- "Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella".
- "La casa del country Indio Cua estaba escriturada 100% al nombre de mi mujer, y eso no se veía en la declaración jurada, entonces es algo que, entre tantos líos, estoy corrigiendo. Son formalismos".
- "Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba, después iban a venir por otros. Tenía todo para demostrarle aJavier Mileique las acusaciones eran falsas y el Presidente confió en mí".
- "Desde el primer momento tuve apoyo del Presidente, de Karina Milei y de todo el gabinete. Jamás sentí otra cosa, el respaldo es absoluto. Saben que soy un hombre de bien".