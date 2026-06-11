"Ahorramos en negro": una por una, las frases más fuertes de Manuel Adorni sobre su patrimonio

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni aseguró que parte de su patrimonio proviene de ahorros acumulados durante años junto a su esposa y de una herencia. Además, reconoció errores en sus declaraciones juradas anteriores.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó nuevas explicaciones sobre el origen de sus bienes luego de presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Según relató, una parte de sus recursos económicos se originó tras el fallecimiento de su padre, Jorge Adorni, en 2002.

“Empecé a trabajar a los 18 años. Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, una plata que encontramos con mi hermano Francisco en el departamento”, sostuvo.

Durante la entrevista con LN+, el funcionario afirmó que durante años acumuló ahorros junto a su esposa, Bettina Angeletti, y reconoció que esos fondos no habían sido declarados. “Ahorramos toda la vida con mi mujer. Lo hicimos en negro, como lo hicieron la mayoría de los argentinos que tuvieron la suerte de ahorrar”, señaló.

Adorni justificó esa decisión al sostener que, en aquel contexto, consideraba que era una forma de resguardar sus ingresos. “No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, afirmó.