La excusa de Manuel Adorni para que le cierren los números: "Ahorramos en negro, como todos los argentinos"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles por la noche que ya presentó sus declaraciones juradas.

Durante la entrevista, el funcionario —investigado por presunto enriquecimiento ilícito— reconoció que, junto a su esposa, Bettina Angeletti, manejaron ahorros no declarados: "Ahorramos en negro, como todos los argentinos", admitió.

Ante la repregunta de Del Rio —"¿Y por qué no lo declararon?"—, Adorni justificó: "No lo declaramos porque antes, la forma de escapar de la vieja política, era ahorrar en negro".

El funcionario detalló además los pasos formales que dio ante el organismo de control: "La declaración jurada 2025 que vence el 31 de julio próximo la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción".

Asimismo, reivindicó su trayectoria y la de su esposa para enmarcar esos ahorros: "Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar".

Manuel Adorni dio explicaciones este miércoles por la noche, después de que se conociera que presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada 2025 y rectificó las de 2024 y 2023, en plena investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El jefe de Gabinete defendió el origen de su dinero al asegurar que "toda la vida" ahorró "en negro", como —según él— hace la mayoría de los argentinos, aunque admitió que cometió el "error" de no volcar esos montos a la documentación.

"Arrastro ese error"

"Lo cierto es que toda la vida ahorramos y lo hicimos en negro como lo ha hecho la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", argumentó sobre los ahorros que construyó junto a su esposa, y atribuyó la omisión a una equivocación que se prolongó en el tiempo. También se comprometió a pagar las multas y sanciones que le correspondan por la evasión.

El funcionario explicó que, al asumir como vocero presidencial, replicó sus declaraciones patrimoniales anteriores sin corregir el faltante. "Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año", planteó.

Cómo reconstruyó su patrimonio

Adorni relató que, tras la denuncia, su abogado le propuso "reconstruir" su patrimonio para documentarlo. "Me pongo a rearmar la historia con él. Yo empecé a trabajar a los 18 años, mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, dinero que nos encontramos en el departamento", contó sobre el punto de partida de sus ahorros.

En esa línea, asumió la responsabilidad por la omisión pero rechazó de plano la imputación penal. "Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error", prometió, y se diferenció de la acusación: dijo que no es "un chorro" porque "todo lo hice en la actividad privada, jamás en la vida tuve un cargo público, ni mujer ni yo".

Bitcoin, el argumento sobre su patrimonio

Para explicar de dónde salió su dinero, Adorni reconstruyó el recorrido de sus ahorros y le dio un lugar central a las criptomonedas. "Mi primer dinero lo hago en 2002 cuando muere mi padre, y con mi hermano nos hacemos con el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000", detalló.

Por último, relativizó el alcance de su adhesión al nuevo esquema impositivo y aseguró que no echó mano del resto de los beneficios de la norma. "Está lejos de los umbrales de la ley penal tributaria. Para lo único que sirve es para que la declaración jurada la haga ARCA, no uso ninguna otra herramienta de la ley de inocencia fiscal", sostuvo.

Indio Cuá y Caballito

Adorni también se refirió a su mudanza al country Indio Cuá, una decisión que, según contó, tomó después de sufrir agresiones en distintos espacios públicos. "Yo no puedo permitir que me agredan delante de mis hijos. Y ahí me di cuenta de que era un lugar donde yo indefectiblemente tenía que pasar los fines de semana", recordó.

El funcionario aclaró que esa propiedad sí figuraba en las declaraciones patrimoniales, aunque no en las suyas. "Yo no la incluí, porque esa casa estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, siempre estuvo declarada, estaba en su declaración. Son formalismos", precisó.

Otro de los puntos centrales de la investigación que conduce el fiscal Gerardo Pollicita es la deuda que el jefe de Gabinete contrajo al comprar su departamento en Caballito.

Según su explicación, la operación se cerró mediante un acuerdo con Pablo Feijoó, descripto como un amigo personal del funcionario.

Sobre ese punto, Adorni rechazó la versión que circuló en la causa: "Esa operación la hice con un amigo, no sé por qué las rotularon como jubiladas, una es la mamá de un amigo, es una operación que yo dentro de mis problemas de seguridad, y los temores que empecé a tener con mis hijos, mi amigo me dijo: 'Mudate, después ves, cuando vendés, me pagás', y lo que hicimos fue formalizarlo todo con un instrumento y no fue más que eso".

Por último, volvió a asumir la omisión patrimonial como un descuido, no como un delito: "El mea culpa lo hago de arrastrar un error, que fue involuntario, pero que tengo que pagar y hacerme cargo".

De una foto en Nueva York a una causa judicial

Las apariciones públicas de Adorni para hablar del tema fueron escasas desde que estalló lo que terminó siendo la punta del ovillo: la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que acompañó a Javier Milei a Nueva York en marzo.

Aquella foto puso el foco sobre el matrimonio, sobre lo irregular de sumar a la mujer de un funcionario a un viaje oficial y sobre el desfasaje entre los ingresos declarados de la pareja y su tren de vida.

Desde entonces, el jefe de Gabinete intentó despejar el tema en cuentagotas. Primero en una entrevista con Luis Majul en LN+, donde quedó grabada la frase "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe".

Después, en una conferencia de prensa en la que discutió con periodistas y dejó otra definición que trascendió: "Sos apenas un periodista, no un juez. No tengo por qué responderte. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gané legítimamente".

Y, por último, en una extensa charla con Alejandro Fantino, donde el conductor esquivó los puntos más incómodos. En esas pocas intervenciones, Adorni evitó dar precisiones sobre la investigación con el argumento de que podía obstruir el trabajo judicial.

Qué encontró la investigación

Con el paso de los meses salieron a la luz los gastos del matrimonio desde que Adorni asumió como vocero, en diciembre de 2023, y sus inconsistencias con los ingresos de ambos.

La causa que impulsan el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo avanzó con rapidez y expuso viajes y pagos en efectivo concentrados en períodos cortos, la compra de una casa en el country Indio Cua renovada por completo y la adquisición de un departamento sin haber vendido antes la vivienda que ocupaba la pareja, entre otros movimientos.

De nuevo contra la prensa

Adorni volvió a cargar contra los medios, a los que responsabilizó de haberlo condenado de antemano. "No puedo responder al tribunal mediático que desde el primer momento me juzgó. Cuando me hacen la denuncia por enriquecimiento ilícito, estaba convencido de que no importa lo que yo explique. No tenía ningún sentido que yo explique sin dos elementos: la Declaración Jurada y la documentación que me respalde que los ahorros eran previos a la función pública", planteó.

Consultado sobre si evaluó renunciar, admitió que la acusación lo golpeó pero que decidió sostenerse en el cargo. "A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir", afirmó.

Y enmarcó la ofensiva en un objetivo político mayor: "El objetivo no soy yo, sino voltear al gobierno. El objetivo es el presidente Milei".

El régimen de Ganancias y la presión interna

La aparición pública llega en medio de la denuncia en su contra y de la demora en presentar la declaración que explique su evolución patrimonial, una rendición que dentro del propio oficialismo había reclamado la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

En paralelo, el funcionario se adhirió este miércoles al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la ley de inocencia fiscal, una herramienta que puede ordenarle el frente tributario pero que no lo libera de responder ante la Justicia.

El respaldo del Gobierno

Adorni se mostró respaldado por el núcleo del poder libertario y descartó cualquier interna. "Desde el primer momento tuve apoyo del Presidente Milei, de Karina y todo el gabinete. Jamás sentí otra cosa, el respaldo es absoluto. Saben que soy un hombre de bien", aseguró.

Sobre las versiones de un cortocircuito con Patricia Bullrich, lo negó: "Me llevo tan bien con ella que mandé a comprar una torta para festejar con ella su cumpleaños mañana".

En cuanto a su continuidad, se mostró dispuesto a seguir, aunque sin condicionar al jefe de Estado: "Mi idea es seguir siendo jefe de Gabinete, pero el Presidente siempre puede hacer los cambios que considere".

Su silencio y eventual candidatura

El funcionario también defendió su silencio de los últimos meses y apuntó contra quienes, dijo, buscan perjudicar al oficialismo. "No importa lo que yo explique, no tenía sentido sin la declaración jurada y la documentación que lo respalde", argumentó sobre la demora en dar precisiones.

Además, se quejó del tono de algunas acusaciones: "Han dicho cualquier barbaridad, como que me parecía a Lázaro Báez. Hay una gran cantidad de gente queriendo destruir al Gobierno". En esa línea, anticipó que "voy a retomar las conferencias de prensa en el corto plazo".

Consultado por su futuro político, Adorni descartó ambiciones electorales. "Nunca tuve intenciones de ser candidato, nunca lo quise", remarcó ante la pregunta por una eventual postulación a jefe de Gobierno porteño, aunque aclaró: "Siempre dije que estoy a disposición de lo que considere el Presidente, pero no se está hablando de candidaturas".

Sobre un posible regreso de Mauricio Macri a la pelea presidencial, se desentendió —"Desconozco las intenciones del ingeniero Macri"— y ratificó que en La Libertad Avanza "todos trabajan para la reelección de Milei".

El respaldo del oficialismo, pese a los cuestionamientos opositores, quedará a la vista este jueves: encabezará una reunión de gabinete junto a Karina Milei.