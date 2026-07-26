El massismo defendió la alianza productiva con Lula y Brasil, expresando que los agravios de Javier Milei son perjudiciales para la cadena productiva. Dirigentes del Frente Renovador advirtieron que la relación con Brasil, principal socio comercial, es crucial para miles de PyMEs, industrias y empleos argentinos.

Asimismo, recordaron que de la relación con Brasil dependen miles de Pymes, industrias y empleos argentinos que están vinculados con quien es hoy el principal socio comercial.

El Frente Renovador expresó un fuerte respaldo a la visión de desarrollo e integración regional impulsada por Sergio Massa y advirtió sobre las consecuencias que generan los agravios del oficialismo al presidente Lula da Silva durante su visita a Brasil, principal socio comercial de la Argentina. En un momento en que el Gobierno nacional profundiza el desmantelamiento del entramado productivo y la destrucción de empleo formal.

El Frente renovador señaló el respeto al principal socio comercial del país no es un exabrupto menor, es un costo económico concreto que terminan pagando las PyMEs, las exportaciones y los trabajadores argentinos.

Dirigentes massistas de todo el país y de distintos niveles de representación institucional, coincidieron en que la relación bilateral debe sostenerse sobre el diálogo, el respeto y una agenda común orientada a la producción, el trabajo y el crecimiento con inclusión.

Ademas, cuestionaron que el Gobierno nacional priorice la confrontación política por sobre los intereses estratégicos de la Argentina.

En este sentido, desde la Cámara de Diputados de la Nación, se expresaron en este sentido. La diputada Sabrina Selva señaló que detrás del vínculo bilateral "hay miles de PyMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial" y reclamó la necesidad de "recuperar el diálogo, el respeto y la sensatez".

¿Las peleas diplomáticas afectan a Argentina?

El diputado Diego Giuliano y presidente del FR sostuvo que "un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial", y advirtió que "cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores". La diputada Cecilia Moreau calificó como "inaceptables" los agravios del mandatario argentino contra Lula y recordó que "jamás en la historia un presidente argentino viajó a otro país para insultar públicamente a su mandatario".

Por su parte, la diputada Jimena López afirmó que "la unidad también se construye mirando a la región" y remarcó que "la salida para la Argentina tiene que ser con integración, inclusión y futuro". A su vez, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez expresó que "los líderes siempre hermanan a sus pueblos" y que la región "volverá a ser sólida cuando impere el diálogo, la comprensión y el respeto". En la misma línea de crítica y reflexión, la diputada nacional Marina Salzmann sostuvo que Brasil debe ser "un aliado indiscutible para el desarrollo que necesita Argentina" y afirmó que el país necesita una conducción que "busque oportunidades para nuestro país y promueva el crecimiento económico con inclusión social".

Por su parte, el diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge "Koky" Araujo, afirmó: "Vecinos. Amigos. Aliados estratégicos. Con Brasil podemos progresar juntos. Porque lo que importa es la Argentina. Poco importa el ego de un presidente que quiere que se hable de él en el exterior y hace daño a nuestro comercio y a nuestras chances de desarrollo. Primero, el país".

El diputado provincial Alexis Guerrera y ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, en la misma sintonía, destacó que Brasil es el "principal socio comercial" de la Argentina y sentenció: "Cada agravio de Milei no lastima a Lula, lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos que dependen de esa relación bilateral". A su vez, Guerrera denunció que se necesita "un Jefe de Estado que esté a la altura de lo que la historia entre ambos países marca y requiere".

Por su parte, el diputado provincial Rubén Eslaiman expresó: "En la diversidad de nuestras historias, Argentina y Brasil somos hermanos de América del Sur. Unidos por el diálogo, el respeto mutuo y la voluntad de construir un futuro compartido de prosperidad, paz y desarrollo", y añadió: "con el gobierno de Brasil y el Presidente Lula, renovamos el compromiso de trabajar juntos por nuestros pueblos. ¡Unidad sudamericana!".

En la provincia de Buenos Aires, el respaldo a la integración regional también fue unánime. El senador provincial Marcos Pisano destacó que Brasil y Argentina están unidos por "una larga historia de arraigo y desarrollo", basada en "la unidad y la sensibilidad a la hora de gobernar", y defendió "un modelo de desarrollo que incluya a todos, no sólo a los amigos del poder". A su vez, la legisladora bonaerense Ayelén Rasquetti sostuvo que "cuando hay diálogo, hay futuro", y afirmó que ambos países poseen "una historia compartida y enormes desafíos por delante", por lo que gobernar exige "diálogo, trabajo conjunto y solidaridad para construir un desarrollo con la gente adentro".

En tanto, la diputada provincial, Sofía Vannelli, remarcó que "el desarrollo que no pone a la gente en el centro, no es desarrollo" y señaló que Sergio Massa y Lula "son el ejemplo de que otra forma de conducir es posible: con diálogo regional y con la convicción de que a la 'Patria Grande' se la construye de a pueblos". Además, advirtió que "un país que crece para pocos, no sirve".

Además, se sumaron al reclamo diferentes funcionarios bonaerenses, como Martín Marinucci, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, quien declaró: "La integración entre Argentina y Brasil no es una consigna: es una decisión estratégica para generar trabajo, producción y oportunidades", y agregó que se debe hacer "con diálogo, sensibilidad social y la convicción de que el desarrollo sólo tiene sentido cuando mejora la vida de la gente. Sergio Massa lo dice, y sobre todo, lo demuestra con hechos".

Por su parte, Marcela Passo, subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, señaló: "El desarrollo como motor de crecimiento y prosperidad tiene que ser prioridad de agenda, tal como lo planteó Sergio Massa y todos los que formamos parte del Frente Renovador. Lamento profundamente que la agenda de odio que impulsa el actual gobierno argentino se haya puesto por encima de esos ideales".